Keine Werksfeuerwehr mehr am Kernkraftwerk Grafenrheinfeld

Retten, Löschen, Bergen, Schützen – Die Aufgaben der Feuerwehren sind vielfältig und für die Feuerwehr Grafenrheinfeld kommt jetzt noch ein ganz spezielles Objekt dazu. In Zukunft wird sie für Einsätze im oder am stillgelegten Kernkraftwerk Grafenrheinfeld (KKG) zuständig sein. Der Grund: Die Werksfeuerwehr wird es in "absehbarer Zeit" nicht mehr geben. Das hat die bundeseigene "Gesellschaft für Zwischenlagerung" (BGZ) heute mitgeteilt.

Keine Brennelemente mehr im Kernkraftwerk

Hintergrund ist, das im stillgelegten KKG seit Ende letzten Jahres keine Brennelemente mehr lagern. Der letzte Castor mit abgebrannten Brennelementen wurde erst kürzlich ins benachbarte Atommüllzwischenlager gebracht. Laut der BGZ wurde ab Herbst 2019 geprüft, ob noch eine Werksfeuerwehr nötig ist, wenn keine Brennelemente mehr im KKG lagern. "Alle betroffenen Fachstellen und Ämter sowie das Bayerische Umweltministerium als Aufsichtsbehörde kamen dabei zum gleichen Ergebnis: Es gibt keine fachlichen Gründe für eine Werkfeuerwehr an einem Zwischenlager", heißt es von der BGZ wörtlich.

Keine Gefahr für die Grafenrheinfelder Feuerwehr

Auch der Schweinfurter Kreisbrandrat Holger Strunk zeigt sich davon überzeugt: "Denkbare Einsatzszenarien zeigen deutlich, dass der abwehrende Brandschutz auf dem Betriebsgelände des bundeseigenen Zwischenlagers durch öffentliche Feuerwehren geleistet werden kann. Spezialeinheiten, etwa zur Bergung radioaktiven Materials bei Unfällen, muss die örtliche Feuerwehr nicht stellen, das bleibt weiterhin Aufgabe des Betreibers." Auch die Sorge, Einsatzkräfte müssten im Ernstfall ohne Ortskenntnis und ohne entsprechende Strahlenschutz-Überwachung agieren, entkräftete Strunk: "Bei etwaigen Einsätzen wird die Feuerwehr immer durch fachkundiges Personal der BGZ begleitet und nach Vorgaben des Strahlenschutzes überwacht, auch außerhalb der regulären Arbeitszeiten."

Keine Zusatzkosten für Grafenrheinfeld

Die BGZ will den Mehraufwand für die Freiwillige Feuerwehr Grafenrheinfeld finanziell ausgleichen. Eine entsprechende Vereinbarung zwischen der Gemeinde, dem Kreisbrandrat und dem BGZ wurde gestern verabschiedet. Die Freiwillige Feuerwehr Grafenrheinfeld braucht für die zusätzliche Aufgabe nun zusätzliches Material wie Messgeräte und Strahlendosimeter. Auch das stellt die BGZ zur Verfügung, ebenso übernimmt sie die Kosten für eine spezifische Ausbildung.