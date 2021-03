Keine weiteren Impfzentren in München: Stadt stoppt Aufbau

Die Stadt München stoppt den Aufbau weiterer Impfzentren. Sie reagiert damit auf die Ankündigung von Bund und Freistaat, wonach die ab April angekündigten zusätzlichen Impfdosen über die Hausärzte verimpft werden sollen. "Die Stadt kann deshalb den vom Stadtrat beschlossenen und bereits vorbereiteten Aufbau von drei weiteren Impfzentren jetzt nicht umsetzen", heißt es in einer Mitteilung.

Ab Montag 13.000 Impfdosen pro Tag

München bekommt ab dem kommenden Monat täglich rund 13.000 Impfdosen. Deshalb war geplant, zum einen die Kapazität im Impfzentrum in der Messe Riem auf 6.000 Impfungen täglich auszubauen und zugleich neue Zentren für weitere 7.000 Impfungen zu schaffen. Das alles geschah "gemäß der Aussagen des Freistaats, dass die Impfzentren ein maßgeblicher Bestandteil der bayerischen Impfstrategie sind", so Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek.

"Überraschender Sinneswandel" von Bund und Freistaat

Heute sei dann aber "der für uns alle sehr überraschende Sinneswandel" gekommen, wonach die Kapazitäten in den Impfzentren nicht ausgebaut und stattdessen die Impfungen wesentlich durch Hausärzte erfolgen sollen. Zurek sagt dazu: "Es ist für uns als Gesundheitsamt ausgesprochen schwierig, Planungen umzusetzen, wenn sich die Impfstrategie von Bund und Land in dieser für uns alle lebenswichtigen Frage so schnell und unberechenbar ändert.“

Die Kapazität in der Messe München soll auch weiterhin auf 6.000 Impfungen täglich ausgebaut werden. Die geplanten neuen Zentren werden nun aber doch nicht kommen.