Keine weiteren Corona-Infizierten in Asylunterkunft Bad Kötzting

In der Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in Bad Kötzting gibt es keine weiteren Corona-Infektionen. Das hat das Landratsamt Cham am Sonntag mitgeteilt. Damit wird die angeordnete Quarantäne aufgehoben.

Drei Bewohner Corona-positiv getestet

Am Samstag vor zwei Wochen war bei drei Bewohnern der Bad Kötztinger Einrichtung eine Corona-Infektion festgestellt worden. Daraufhin mussten die Bewohner und ihre Familien in Quarantäne. Rund 200 Menschen in der Unterkunft wurden in einer Reihentestung auf Covid-19 getestet. Dabei wurde bei zwei weiteren Personen das Virus festgestellt.

Die Nach-Testung des Gesundheitsamtes Cham ist nun bei allen Getesteten negativ ausgefallen, deswegen konnte die Quarantäneanordnung wieder aufgehoben werden.