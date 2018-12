Keine weißen Weihnachten dieses Jahr

Auch dieses Jahr wird es nichts mit weißen Weihnachten. "Stattdessen werden die Feiertage überwiegend grau und nass", sagt Metereologe Michael Sachweh. Wo jetzt noch Schnee liegt taue dieser bis Heiligabend weg. Der Grund: Ein Tiefdruckgebiet über dem Atlantik bringt milde Luft nach Bayern. Das Thermometer klettert am 24. Dezember auf bis zu zehn Grad.

Grüne Weihnachten generell wahrscheinlicher

Grüne Weihnachten sind in Bayern keine Ausnahme, erklärt der Meteorologe. Schnee an Heiligabend gibt es laut Sachweh im Schnitt nur alle fünf Jahre. "In letzter Zeit ist die Wahrscheinlichkeit für Schnee an Weihnachten durch den Klimawandel aber weiter gesunken." Früher war es typisch, dass es in der Adventszeit winterlich wurde und zu den Feiertagen das sogenannte "Weihnachtstauwetter" einsetzte - so auch dieses Jahr.

Kein Pisten-Wetter an Weihnachten

Nur auf über 1500 Metern fällt am 24. Dezember Schnee. Für Wintersportler hat Sachweh aber schlechte Nachrichten: "Da oben wird es so stürmisch, dass Skifahren keinen Spaß macht."