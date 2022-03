Keine Versorgungsengpässe bei Gas, Lage aber angespannt

Die Bundesregierung hat am Morgen die Frühwarnstufe des Notfallplans Gas ausgerufen – Engpässe bei der Gasversorgung gibt es aber in Nürnberg und der Region nicht, das hat der Energieversorger N-Ergie auf BR-Nachfrage mitgeteilt.

Keine Eingriffe in die Versorgung

Die Lage sei jedoch aktuell sehr angespannt. Die durch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ausgerufene Frühwarnstufe im "Notfallplan Gas" sei ein präventives Instrument und bedeute zunächst lediglich, dass die Situation besonders engmaschig überprüft und analysiert werde. Eingriffe in die Versorgung seien hier nicht vorgesehen.

Keine Versorgungsengpässe bei Unternehmen

Auch laut der Industrie- und Handelskammer Mittelfranken (IHK) gebe es bei den Unternehmen in der Region derzeit keine Versorgungsengpässe. Seit rund einem Jahr haben Unternehmen laut IHK immer wieder mit Engpässen bei verschiedenen Gütern zu kämpfen und seien flexibler geworden. Dennoch bereite die aktuelle Situation auch der IHK Sorgen, denn würde das Gas knapp werden, könnte es zu Produktionsausfällen kommen, die Kostensteigerungen nach sich ziehen würden.

Energieintensive Industrie stark abhängig von Gasversorgung

So ist die keramische Industrie wie beispielsweise CeramTec, ein Anbieter von technischer Keramik mit Werken im mittelfränkischen Lauf und dem oberfränkischen Marktredwitz, abhängig von einer reibungslosen Gaslieferung. Laut dem Unternehmen sei eine ununterbrochene Gasversorgung von besonderer Bedeutung. Man versuche steigende Energiekosten durch Effizienzinitiativen zu kompensieren, es könnten aber auch temporäre Energiezuschläge an die Kunden weitergegeben werden.

Bezugsquellen werden durch Lieferanten gesteuert

Rund 55 Prozent des in Deutschland verbrauchten Erdgases stammt laut Mitteilung aus Russland. Den exakten Anteil am Gas, das durch die N-ERGIE vertrieben wird, kann das Unternehmen allerdings nicht beziffern, da die Bezugsquellen durch die Lieferanten gesteuert werden. Davon verbrauchen Industrie und Haushalte etwa je ein Drittel des in Deutschland eingesetzten Erdgases. Das übrige Drittel verteilt sich auf Stromerzeugung, Gewerbe, Handel, Dienstleistung sowie Fernwärme.

Mehrkosten für Kunden

Kunden müssten sich auf Preissteigerungen einstellen. Erst wenn das Erdgas tatsächlich knapp werden sollte, und die Bundesnetzagentur eine sogenannte "Gasmangellage" feststellt, werde die dritte Eskalationsstufe, die Notfallstufe, ausgerufen. Dann werden Netzbetreiber wie die N-Ergie angewiesen, den Gasverbrauch in ihrem Netz zu reduzieren. In einem solchen Fall wären Haushaltskunden besonders geschützt – ebenso wie soziale Einrichtungen und kleine und mittlere Unternehmen.