Keine Verschnaufpause: Bayerische Polizei im Dauereinsatz

Polizeikommissar Markus Melzl hat seine stichsichere Weste angelegt. Wie an jedem Einsatztag, wenn es rausgeht. Dieses Mal weiß der 31-Jährige aber schon, was ihn erwartet. Er leitet den Einsatz auf der Regensburger Dult, dem größten Volksfest in der Oberpfalz, am Tag vor dem Vatertag. Demensprechend schwört Melzl seine Truppe ein.

"Es ist ein großes Personenaufkommen. Die Leute wollen feiern. Für uns ist es daher wichtig, dass wir Präsenz zeigen." Die Kollegen nicken. Der Polizeialltag hat sie wieder - und irgendwie auch nicht. Denn sowohl hinter den Dultbesuchern als auch den Polizisten liegen zwei Jahre Pandemie.

Minderjährige mit Alkohol und Ordnungswidrigkeiten

Gleich zu Beginn bekommt Markus Melzl vier Jugendliche in die Fänge. Sie haben Alkohol in Glasflaschen dabei, eine Ordnungswidrigkeit. Die Polizisten führen sie etwas aus dem Volkfesttrubel hinaus und nehmen die Personalien auf. Zwei der vier Jungs sind noch minderjährig. "Wir müssen natürlich auch mit euren Eltern sprechen", erklärt Melzl in ruhigem Ton.

Die Jugendlichen interessiert vor allem, ob sie wieder zurück auf die Dult dürfen. Melzl erlaubt es. "Wenn ich euch aber nochmals mit irgendwas sehe, was nicht erlaubt ist, dann bekommt ihr von mir einen Platzverweis." Ein Einsatz, der sich so ähnlich an dem Abend noch mehrmals wiederholt.

Polizeigewerkschaft: "Keine Verschnaufpause"

Die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) sieht die nächsten Wochen und Monate mit großer Sorge. Neben den Volksfesten und anderen Großveranstaltungen muss die Bayerische Polizei auch den G7-Gipfel im oberbayerischen Elmau betreuen. In den letzten Jahren seien auch neue Aufgaben auf die Polizei zugekommen, wie der Kampf gegen Cybercrime.

"Die Arbeitsbelastung der Bayerischen Polizei ist seit geraumer Zeit schon sehr hoch", sagt Christian Kiener, DPolG-Bezirksvorsitzender in der Oberpfalz. "Seit Monaten kommen unsere Kolleginnen und Kollegen nicht aus ihren Stiefeln heraus." An vielen Dienststellen fehle einfach genügend Personal, um Überstunden abbauen zu können, so Kiener. "Die Polizei kennt derzeit keine Verschnaufpause."

Bayerische Polizisten mit Millionen Überstunden

Laut Bayerischen Innenministerium hat die Bayerische Polizei bis Ende 2021 insgesamt mehr als 2,4 Millionen Überstunden angehäuft. Im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 20 Prozent. Welche Anlässe dazu geführt haben, wird nicht erhoben. Die Corona-Pandemie und ihre Folgen dürften aber maßgeblich dazu beigetragen haben. "Anfangs galt es, die Infektionsschutzmaßnahmen durchzusetzen. Dann waren es die Versammlungen im Zusammenhang mit Corona, die selbst die kleinste Dienststelle beschäftigt haben", sagt Gewerkschaftsvertreter Kiener.

Um die Polizisten im Freistaat zu entlasten, will das Bayerische Innenministerium bis 2023 rund 3.500 neue Stellen schaffen. Außerdem werden jährlich um die 1.700 neue Polizisten eingestellt. Für die DPolG dürften damit aber gerade einmal die Pensionsausfälle der letzten Jahre gedeckt werden. "Es ist wichtig, dass die Einstellungszahlen über 2023 hinaus hoch bleiben, damit endlich ein spürbares Mehr an den Dienststellen ankommt."

Keine Zeit für ein Gespräch unter Kollegen

Natürlich sei die Dult eine einsatzbelastende Zeit, sagt Markus Melzl. Die Regensburger Polizisten werden während der Dult daher von Einsatzkräften der Bereitschaftspolizei unterstützt. Für ein Gespräch unter Kollegen bleibt aber fast keine Zeit. Vor einem Zelt ist ein Gast mit dem Sicherheitsdienst aneinandergeraten. Wie so oft geht es um die Frage: Wer darf ins Zelt rein und wer muss draußen bleiben? Melzl vermittelt. Der Gast darf wieder ins Zelt, muss aber vor den Augen der Polizei das Foto von dem Sicherheitsmann von seinem Smartphone löschen.

Direkt neben dem Zelt, an den Aufgängen eines Fahrgeschäfts, hatte ein junger Mann wohl eine Umdrehung zu viel und sich übergeben. Da sein Versucht misslingt, sich eigenständig auf den Beinen zu halten, haken sich zwei Polizisten ein und bringen den offensichtlich Schwerbetrunkenen zur Sanitätsstation.

"Es ist jetzt schon einiges los auf der Dult. Aber von den Einsätzen her ist der Abend ganz gut", sagt Markus Melzl. Der Einsatzleiter vergisst aber nicht, dass es auf der Dult auch zu Straftaten kommen kann. "Allem voran Körperverletzungen. Aber dafür sind wir da: dass wir Präsenz zeigen und es im Vorfeld irgendwie abwehren können."

Verletzt beim Einsatz: Polizisten müssen Schmerzensgeld oft einklagen

Polizeikommissar Melzl und seine Kollegen haben an diesem Regensburger Dultabend mit vielen Kleinigkeiten zu tun, die aber alle friedlich gelöst werden können. Kollegen aus Niederbayern hatten einige Wochen zuvor nicht so viel Glück.

Bei der Landshuter Frühjahrsdult wurden drei Polizisten teils schwer verletzt, als sie von einem Festbesucher attackiert wurden. Einem Tatverdächtigen droht nun ein Strafverfahren wegen versuchten Totschlags. Ob der mutmaßliche Täter auch die Schmerzensgeldansprüche bezahlen kann, wird sich noch zeigen.

Zum Artikel Gewalt gegen Einsatzkräfte - Aufruf zu mehr Wertschätzung

Falls die Person nicht zahlungsfähig ist, würde eigentlich der Staat einspringen, in Form einer sogenannten Erfüllungsübernahme. Eigentlich. "Leider müssen wir aber immer wieder feststellen, dass betroffene Kollegen das gerichtlich festgestellte Schmerzensgeld beim Landesamt für Finanzen einklagen müssen. Das sorgt für großen Unmut", sagt Christian Kiener, der auch für den bayerischen Landesvorstand der DPolG spricht. Immerhin: Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof will die Gesetzeslage überprüfen.

Häufig auch Wertschätzung für Polizisten

Auf dem Regensburger Dultplatz ist es dagegen still geworden. Um kurz vor Mitternacht ist die Musik verstummt, sind die Bänke in den Zelten hochgeklappt und die Lichter an den Fahrgeschäften aus. Niemand wurde heute verletzt. Zumindest hat die Polizei nichts registriert. "Jetzt schauen wir noch, dass wir die letzten Leute vom Dultgelände runterbringen. Und wenn wir das geschafft haben, dann ist Feierabend."

Die Massen ziehen friedlich an Markus Melzl und seinen drei Kollegen vorbei. Hin und wieder gehen Festbesucher auf die Beamten zu, zücken ihre Smartphones und machen Selfies mit den jungen Männern. Trotz manch hohem Alkoholpegel wissen viele zu schätzen, dass die Polizei einfach nur da ist.