Keine Umweltgefahr mehr nach Gärreste-Katastrophe bei Fuchsstadt

Am Dienstag war eine Million Liter Gärreste aus einer Biogasanlage in Fuchsstadt im Landkreis Würzburg ausgetreten und in einen Bach gelaufen. Während die Polizei noch nach dem mutmaßlichen Täter und seinem Motiv ermittelt, da vieles auf vorsätzliche Sabotage hindeutet, gibt die Stadt am Nachmittag Entwarnung: Nach drei Tagen bestehe nun keine Umweltgefahr mehr.

Verunreinigtes Wasser in Klärwerk umgeleitet

Berufsfeuerwehr und Entwässerungsbetrieb der Stadt Würzburg hatten am Dienstag noch in der Nacht einen Damm errichtet und das ankommende Wasser-Gärreste-Gemisch in ein Rückhaltebecken abgepumpt. Von dort wurde das Gemisch größtenteils über die Kanalisation zum Klärwerk in Würzburg geleitet. Nach tagelanger Arbeit kommen nun gute Nachrichten vom Würzburger Klärwerk: Dort konnte das Wasser mittlerweile vollständig gereinigt werden. Am Zulauf habe sich eine höhere Belastung über Tage hinweg zwar feststellen lassen, die Ablaufwerte bewegten sich aber im vorgeschriebenen Rahmen.

Gute Zusammenarbeit verhinderte Schlimmeres

Aufgrund der schnellen Reaktion aller Beteiligter konnte eine weitere Ausbreitung der Gärreste der Meldung der Stadt zufolge verhindert werden. Die Feuerwehren, die Polizei, das THW, die Behörden in Stadt und Landkreis, der Entwässerungsbetrieb, die landwirtschaftlichen Betriebe und der Betreiber der sabotierten Anlage hätten demnach gut zusammengearbeitet. Nach Abstimmung mit dem Wasserwirtschaftsamt wurde Erdreich an sehr stark verunreinigten Abschnitten des Baches abgetragen. Die restlichen Uferbereiche konnten durch Spülung mit Frischwasser von den groben Verunreinigungen befreit werden. Die Regenfälle der letzten Tage halfen dabei. Auch dieses Wasser wurde abgepumpt.

Bach kann wieder normal fließen

Wasserwirtschaftsamt und Entwässerungsbetrieb untersuchten mehrmals täglich die Belastung des Wassers. Am Freitagnachmittag zeigte sich nach Angaben der Stadt, dass die Werte mittlerweile deutlich gesunken sind und aus dem Abfluss des Bachwassers keine Gefahren mehr entstehen. Nach Abstimmung mit dem Wasserwirtschaftsamt und den weiteren zuständigen Stellen werden die Barrieren daher nun entfernt und der Bach kann wieder normal abfließen. Die Situation werde aber weiter beobachtet, so die Stadt in ihrer Mitteilung. Die Straße sowie der Rad- und Fußweg am Rottenbaurer Grund können spätestens am Samstagvormittag wieder freigegeben werden.

Wasserschutzpolizei hofft auf Zeugenhinweise

Die Polizei teilte am Vormittag mit, dass sie weiter auf Hochtouren nach einem möglichen Täter wegen des Verdachts einer Umweltstraftat ermittle. Demnach hofft die Wasserschutzpolizei nun auch auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung, um die Tat vollständig aufklären zu können. Ein zunächst Unbekannter soll in der Nacht zum Dienstag an der Biogasanlage zwei Entnahmeluken offenbar vorsätzlich geöffnet haben, sodass die Gärreste über einen Zeitraum von bis zu zwei Stunden austreten konnten.

Zusammenhang mit Brand im Sommer?

Ein Anfangsverdacht richtet sich nach wie vor gegen einen 33-Jährigen aus dem Landkreis Würzburg, der bereits am Dienstag vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt wurde. Gegenstand der andauernden Ermittlungen sind nach wie vor das noch unklare Tatmotiv und die Gesamtschadenshöhe. Allein der Wert der ausgelaufenen Gärreste wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Geprüft wird aber auch, ob der aktuelle Fall möglicherweise mit einem Brand im vergangenen Jahr in Zusammenhang stehen könnte. Im Juli 2021 war in derselben Biogasanlage nachts offenbar vorsätzlich ein Feuer gelegt worden. Ein Tatverdächtiger konnte bislang jedoch noch nicht ermittelt werden.

Wer hat etwas beobachtet?

Der Sachbearbeiter der Wasserschutzpolizei richtet nun folgende Fragen an die Bevölkerung: Wer hat in der Nacht zum vergangenen Dienstag im Umfeld der Biogasanlage eine Person beobachtet? Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur vollständigen Aufklärung des Falles beitragen könnten? Zeugen werden dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-2230 mit der Würzburger Polizei in Verbindung zu setzen.