Keine Überraschungen: CSU in Niederbayern wieder stark

Die CSU hat in Niederbayern erwartungsgemäß alle neun Direktmandate gewonnen. Lediglich Helmut Radlmeier in Landshut musste bis zuletzt zittern, letztlich konnte er den Landeschef der Freien Wähler, Hubert Aiwanger aus Rottenburg, aber knapp distanzieren. Aiwanger fehlten am Ende nur 2.500 Stimmen zum Gewinn des ersten Direktmandats für die Freien Wähler in Bayern.

Sibler holt die meisten Erststimmen

Erststimmenkönig in Niederbayern ist Kultusminister Bernd Sibler aus Plattling. Er verteidigte das Direktmandat im Stimmkreis Deggendorf mit 48 Prozent. Josef Zellmeier holte sich das Direktmandat im Straubing mit 46,1 Prozent.

44,3 Prozent erreichte Martin Wagle aus Pfarrkirchen. Er holte das Direktmandat im Stimmkreis Rottal-Inn und beerbt die langjährige Abgeordnete Reserl Sem, die sich nicht mehr zur Wiederwahl stellte. Walter Taubeneder kam im Stimmkreis Passau-West auf 42,1 Prozent.

Vergleichsweise schwach schnitten die CSU-Kandidaten in Passau-Ost, Gerhard Waschler (36,8 Prozent), in Regen/Freyung-Grafenau, Max Gibis mit 37,9 Prozent und Petra Högl mit 35,5 Prozent in Kelheim ab.

AfD schneidet deutlich schlechter ab

Mit Spannung war das Abschneiden der AfD im Stimmkreis Deggendorf erwartet worden. Hier hatte die AfD bei den Bundestagswahlen mehr als 20 Prozent und damit das beste Ergebnis in Westdeutschland erzielt und wollte ein vergleichbares Ergebnis auch bei den Landtagswahlen holen. Jetzt kam AfD-Direktkandidatin Katrin Ebner-Steiner nur auf knapp 16 Prozent. Bei den Zweitstimmen holte die AfD im Stimmkreis Deggendorf ebenfalls nur 15,3 Prozent und lag damit deutlich hinter CSU (37,5 Prozent) und Freien Wählern (20,6 Prozent).