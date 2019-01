Keine übermäßige Feinstaub-Belastung in der Silvesternacht

Am höchsten war demnach die Belastung in der Silvesternacht in Fürth, wo 915 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft gemessen wurden. Auf das Jahr 2018 gesehen, kam es am Messpunkt Von-der-Tann-Straße in Nürnberg zu den meisten Überschreitungen. 15 Mal lag die Feinstaub-Belastung dort den Angaben zufolge über dem zulässigen Grenzwert.

Trotzdem liege der Messpunkt damit noch im unteren Bereich der zulässigen Größenordnung, so die Stadt Nürnberg.