Keine Tomaten, aber dafür Kichererbsen – Hausgärten im Wandel

Jürgen Seemann kümmert sich seit 1998 um die Gärten im Fränkischen Freilandmusem in Bad Windsheim. Und davon gibt es einige. In der "Woche der Hausgärten" soll es bis 11. Juli um ihre Entwicklung über die Jahrhunderte gehen.

Garten ist Supermarktalternative

Zu jedem Haus gehörte damals ein Hausgarten, erklärt Jürgen Seemann. Immerhin gab es damals keine Supermärkte, sodass man sein Gemüse und Kräuter selbst anbaute. Getreide war dabei extra auf dem Feld, Kräuter und Gemüse direkt beim Haus. Erst später, im 20. Jahrhundert, wurden dann die Gärten von Nutz- zu Erholungsgärten.

Kichererbsen schon im Mittelalter beliebt

Linsen oder Kichererbsen – die heute so beliebten Hülsenfrüchte gab es schon im Mittelalter. Heute findet man sie eher im Curry, als Falafel oder veganes Burgerpatty. Zu der Zeit von Karl des Großen wurde daraus unter anderem Mehl gemacht, sagt Jürgen Seemann.

Tomaten und Kartoffeln erst später

Mit der Entdeckung von Amerika kam im 15. Jahrhundert auch neuer Schwung in die Beete. Zumindest Schritt für Schritt, denn zunächst war man gegenüber Gemüsesorten wie Kartoffel, Tomate und Kürbis skeptisch – heute kaum noch vorstellbar. So waren Tomaten lange Zierpflanzen in den Hausgärten.

Sorten sterben aus, entwickeln sich weiter

Wegen der Globalisierung veränderten sich die Hausgärten momentan schneller, als noch im Mittelalter. Einiges an Gemüse und Kräutern hat es geschafft, sich zu halten. Anderes wiederum sucht man heute vergeblich oder kennt es in einer anderen Form. So kennt man in der heutigen Zeit eher weniger den Muskatellersalbei oder die Ackerbohne.