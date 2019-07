Keine Strafe für Wolbergs: Richterin begründet Entscheidung

Am zweiten Tag der Urteilsbegründung am Landgericht Regensburg im Korruptionsverfahren gegen Joachim Wolbergs (ehem. SPD) hat die Kammer am Morgen begründet, warum es keine Strafe für den suspendierten Oberbürgermeister gibt. Die Kammer spricht von erheblichen gesundheitlichen, beruflichen und wirtschaftlichen Folgen für Wolbergs, die er durch das Ermittlungs- und Strafverfahren erlitten habe.

Keine Strafe nach Paragraph 60 "zwingend" gewesen

Die Verhängung keiner Strafe sei außerdem keine Ermessensentscheidung des Gerichts, sondern nach Paragraph 60 Strafgesetzbuch (StGB) "zwingend" gewesen, so die Vorsitzende Richterin Elke Escher. Der so genannte "Verbotsirrtum", dass Wolbergs davon ausging, nicht im Unrecht zu sein und auch nach seiner Wahl als OB Parteispenden annehmen zu dürfen, sei "keine laxe Grundeinstellung zum Recht", so Escher, sondern vielmehr der komplexen Rechtslage geschuldet, die zu Parteispenden und Vorteilsannahme herrsche.

Schlafstörungen und Schweißausbrüche

Seit der Inhaftierung im Januar 2017 leide Wolbergs an psychischen Beeinträchtigungen und habe bis heute Schlafstörungen und Schweißausbrüche. Und ein Ende sei nicht in Sicht, durch die weiteren Verfahren, die anstehen. Zudem wäre die Haft aus heutiger Sicht "unverhältnismäßig". Die Vorwürfe, die dem Haftbefehl zugrunde lagen, seien durch die Beweisaufnahme größtenteils widerlegt, so Escher. Wolbergs sei zudem besonders haftempfindlich gewesen, da er bis zu diesem Zeitpunkt strafrechtlich nicht in Erscheinung getreten sei, als OB ein hohes Ansehen genossen habe und im Fokus der Öffentlichkeit stand.

Anfeindungen und Vorverurteilungen

Strafmildernd wirkte sich des Weiteren auch die mediale Berichterstattung aus. "Wesentlich für das überbordende Interesse dürfte die Inhaftierung gewesen sein", so Escher. Zudem habe es Falschmeldungen gegeben. Durch die Berichterstattung seien Anfeindungen und Vorverurteilungen entstanden.

Persönlichkeitsrecht Wolbergs verletzt

Strafmildernd seien zudem die Grundrechtsverstöße gewesen. Unter anderem waren Verteidigergespräche abgehört und verschriftet worden und erst durch Beschluss der Kammer in der Hauptverhandlung gelöscht worden. Dadurch wurde das allgemeine Persönlichkeitsrecht von Wolbergs verletzt, so die Richterin. Damit sei auch die Grundlage für ein faires Verfahren beeinträchtigt worden.

Wirtschaftliche und berufliche Existenz zerstört

Wolbergs habe durch das Verfahren seine wirtschaftlichen Grundlage verloren und auch die berufliche Existenz sei zerstört. Er sei "bis auf Weiteres in seinem beruflichen Fortkommen blockiert", so Escher, durch eine "Vielzahl von Strafverfahren, mit denen er überzogen wurde".

"Die Folgen der Tat wiegen so schwer, dass eine Verhängung einer Strafe offensichtlich verfehlt wäre." Elke Escher, Vorsitzende Richterin