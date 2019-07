Keine Soforthilfen mehr bei Naturkatastrophen

Bei dem Katastrophenhochwasser in Passau vor sechs Jahren konnte jeder Betroffene Rechnungen einreichen, die von Stühlen über Geschirrspüler reichten. Alles, was zerstört wurde, konnte eingereicht werden und der Zeitwert der Gegenstände wurde errechnet. Von diesem gab es im Rahmen der Soforthilfe bis zu 80 Prozent erstattet.

Soforthilfe in Zeiten des Klimawandels zu teuer

Ab dem 1. Juli gibt es diese Soforthilfe nicht mehr. Die Staatsregierung ist der Meinung, dass es in Zeiten des Klimawandels überall zu Katastrophen kommen kann - und die Hilfe zu teuer werden würde. Von 2010 bis Frühjahr 2018 zahlten die bayerischen Behörden insgesamt fast 900 Millionen Euro aus, wie aus der Antwort auf eine Grünen-Anfrage im Landtag zu entnehmen ist.

Elementarversicherung für Hausbesitzer

Jetzt ist jeder Hausbesitzer eigenverantwortlich und sollte eine Elementarversicherung abschließen. Eine Standard-Gebäudeversicherung beispielsweise hilft nur gegen Sturm, Hagel und Brand, aber nicht gegen Überschwemmung und Starkregen.

Risiko-Bereiche in Niederbayern versichern

Gerade in Niederbayern gibt es viele Risiko-Bereiche, die bisher als unversicherbar galten, wie beispielsweise Passauer Häuser an Donau und Inn. Bislang hat sich eine Versicherung für die Versicherer nicht gelohnt. Das hat sich aber in den letzten Monaten geändert: Die Versicherungen behaupten, dass sie mittlerweile 99 Prozent der Häuser versichern. Der Passauer Restaurant- und Wohnungsbesitzer, Uli Mühlbauer, kann das bestätigen. Nach jahrelangen Gesprächen hat ihn seine Versicherung vor einem halben Jahr aufgenommen. Jetzt ist sein Haus elementarversichert.

"Plötzlich ging es doch und ich habe relativ schnell ein Angebot bekommen. Es ist auf jeden Fall vierstellig und doppelt so hoch wie vorher. Man muss es sich auch leisten können. Aber es ist für uns immer noch vertretbar und lässt uns ruhiger schlafen. Es hat auch einen psychologischen Vorteil." Uli Mühlbauer

Mehrere Versicherungsangebote einholen

Für Betroffene in Risiko-Bereichen bietet es sich an, zu überprüfen, welche Versicherungen bereits vorhanden sind. Die Verbraucherzentrale empfiehlt, drei bis vier Angebote verschiedener Versicherungen einzuholen. Denn die entscheidende Frage ist, in welcher der vier Risikozonen man wohnt. Das kann selbst nicht eingesehen oder beurteilt werden. Somit kann es sein, dass eine Versicherung für ein Wohnhaus die Zone drei berechnet, eine andere Versicherung verortet das Haus in Zone vier. Das macht finanziell einen großen Unterschied aus.

Hilfe vom Verbraucherservice Bayern

Hilfe gibt es hierzu vom Verbraucherservice Bayern, der von der Staatsregierung finanziert wird. Die Experten empfehlen keine Versicherungen, aber sie können die Angebote auf wichtige Vertragsklauseln überprüfen. Der Verbraucherservice hat Experten in ganz Bayern, es gibt ein eigenes Infotelefon und die Homepage www.Elementarschaden.Bayern.