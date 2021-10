Orkantief Ignatz in Unterfranken – keine schlimmen Schäden

Die Integrierte Leitstelle Bayerischer Untermain geht von insgesamt rund 150 Einsätzen aus, die den ganzen Tag über zu bewältigen waren. Wegen der Vielzahl der Einsätze musste die Leitstelle zwischenzeitlich vorsorglich personell aufgestockt werden. Ab dem Nachmittag ging man allerdings wieder zum Regelbetrieb über. Die Integrierte Leitstelle Würzburg zählte bis zum Abend insgesamt 67 Einsätze. Dabei handelte es sich vorwiegend um umgestürzte Bäume, heruntergefallene Äste und weggewehte Dachziegel. Bei der Integrierten Leitstelle Main-Rhön waren es ebenfalls mehr als 60 Einsätze. Schwerpunkt war hier der Raum Haßberge mit insgesamt etwa 30 Einsätzen.

Keine Menschen verletzt

Personen sind nach aktuellem Kenntnisstand nicht zu Schaden gekommen. In der Stadt Würzburg war ein Gerüst umgefallen, außerdem war die Straßenbahn durch einen Feuerwehreinsatz kurzzeitig blockiert. Im Steinbachtal musste eine Stromleitung repariert werden. Die Feuerwehr hat zeitweise das dortige Waldgebiet gesperrt.

Sturmböe wirft Lkw auf Autobahn um

In den frühen Morgenstunden wurde auf der A7 bei Estenfeld im Landkreis Würzburg ein mit Styropor beladener Lastwagen von einer Windböe erfasst und umgeworfen. Er lag quer über die gesamte Fahrbahn der A 7 und blockierte die Autobahn in Fahrtrichtung Ulm für etwa eine Stunde, so die Polizei. Der Fahrer des Lastwagens kam leichtverletzt in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 45.000 Euro geschätzt.

Umgestürzter Zunftbaum auf Marktplatz

In Poppenlauer (Lkr. Bad Kissingen) und Ebelsbach (Lkr. Haßberge) mussten Feuerwehrleute auf die Straße gewehte Trampoline entfernen. Personen kamen nicht zu Schaden. In Bad Brückenau hat der Sturm den Zunftbaum auf dem Marktplatz umgeweht. Laut Polizei war der mächtige Stamm im unteren Bereich nahe der Verankerung gebrochen. Die Feuerwehr Bad Brückenau kümmerte sich um die Bergung des Baums, der quer auf dem Marktplatz lag, heißt es. Glücklicherweise war der Platz zu der frühen Uhrzeit menschenleer, so dass niemand verletzt wurde.