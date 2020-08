Keine Sandkerwa wegen Corona: Leere Gassen in Bamberg

Die Bamberger müssen in diesem Jahr coronabedingt auf ihr liebstes Fest verzichten. Nur der traditionelle Gottesdienst hat auf dem Elisabethenplatz in Bamberg stattgefunden - ansonsten gibt es für die Sandkerwa in den nächsten Tagen kein Ersatzprogramm.

Absage der Sandkerwa bedeutet für Bamberg Einnahmeverluste

Das Volksfest in der Bamberger Sandstraße hätte in diesem Jahr eigentlich zum 70. Mal stattgefunden und wäre heute Abend offiziell eröffnet worden. Jürgen Wirth, Geschäftsführer der Sandkerwa Veranstaltungs-GmbH bezeichnet es als "tragisch", dass sie die Kerwa absagen mussten. Der Ausfall sei für den Verein ein Schlag, da er auf die Einnahmen der Kirchweih angewiesen sei.

Polizei will Sandstraße überwachen

Die Bamberger Polizei will in der Sandstraße am Wochenende mit verstärkten Kräften überwachen und kontrollieren, ob die Allgemeinverfügung zum Ausschankverbot von Alkohol außer Haus und das Alkoholverbot auf den Straßen eingehalten wird. Die Stadt hat die Allgemeinverfügung auf die gesamte Kirchweihzeit ausgedehnt. Die Bamberger Sandkerwa erinnert an die Weihe der Kirche St. Elisabeth und zählt zu den beliebtesten Volksfesten in Bayern.