Keine Revision: Urteil gegen Würzburger Logopäden rechtskräftig

Wie Gerichtssprecher Rainer Volkert am Montag (31. August) schriftlich mitteilt, hat die Verteidigung des Logopäden die eingelegte Revision gegen das Urteil heute zurückgenommen. Damit ist das Urteil gegen einen Würzburger Logopäden wegen mehrfachen schweren sexuellen Missbrauchs von kleinen Jungen mit geistiger Behinderung rechtskräftig.

Elf Jahre und vier Monate Haft

Das Würzburger Gericht hatte den Mann am 25. Mai 2020 zu elf Jahren und vier Monaten Haft verurteilt. Auch das lebenslange Berufsverbot bleibt bestehen. Die Verteidiger hatten zunächst Anfang Juni Revision eingelegt. Die Staatsanwaltschaft hatte das Urteil akzeptiert, auch wenn das Strafmaß unter ihrer Forderung gelegen hatte. Damit geht ein im März begonnener Prozess zu Ende, der für die als Nebenkläger auftretenden Eltern der Opfer oft an der Grenze des Erträglichen verlief .

Opfer zwischen zwei und sechs Jahren

Der in Würzburg bekannte und vor Bekanntwerden der Taten beliebte Logopäde hatte zu Prozessbeginn die gegen ihn erhobenen Vorwürfe gestanden. Demnach hat er während seiner Behandlungsstunden in zwei Würzburger Betreuungseinrichtungen Kinder mit geistiger Behinderung missbraucht. An insgesamt sieben Jungen im Alter von zwei bis sechs Jahren hat sich der Mann teils mehrfach vergangen. 66 Fälle waren angeklagt. Von den Vergewaltigungen fertigte der Logopäde Fotos und Filme und stellte das Material über das Darknet in kinderpornografische Internetforen ein.

Gutachter stellt volle Schuldfähigkeit fest

Der Angeklagte selbst hatte sich in seinem Schlusswort an die Eltern der Kinder gewandt, sie angesehen und auch namentlich angesprochen. Er habe sich deshalb im Prozess bislang nicht ausdrücklich entschuldigt, da es keine Entschuldigung für diese Taten gebe, sagte der Mann damals. Er sei sich seiner Schuld und des Schadens bewusst, den er für die Kinder, deren Angehörige, seine Mitarbeiter, seinen Ehemann und auch seine Pflegekinder verursacht habe. Er bereue sein Verhalten. Im Verlauf des Verfahrens am Würzburger Landgericht hatte ein Gutachter die volle Schuldfähigkeit des Angeklagten festgestellt.

Opferschutz: kein öffentlicher Prozess

Der 38-Jährige sei jederzeit in der Lage sei, seine pädophile Neigung zu kontrollieren, hatte der Experte erklärt. Um die Opfer und ihre Familien zu schützen, hatte der Prozess am Würzburger Landgericht in weiten Teilen unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden.