Keine reine Männerdomäne: Jungschmiede werben fürs Handwerk

Es ist laut und es ist warm: Fünf Schmiedeöfen nebeneinander brennen, drum herum wuseln 20 Personen mit Hämmern oder glühendem Metall in der Hand. Seit Dienstag findet in Dinkelsbühl das Jungschmiedetreffen statt. Das heißt, junge Schmiedinnen und Schmiede aus ganz Deutschland kommen dort zusammen und stellen ihr Handwerk vor.

Für den Nachwuchs werben

Bis Samstag steht ein Zelt im Spitalhof, wo Schaulustige jederzeit vorbeikommen und zuschauen können. Kinder dürfen sogar bei der Mitmachstation selbst eine kleine Schmiedeschürze anziehen und mit den Großen zusammen heißes Metall in Form hämmern. "Vielleicht können wir den ein oder anderen anfixen, dass er selbst irgendwann das Schmiedehandwerk erlernen will", erklärt Organisator Thomas-Maria Schmidt. Er ist selbst Schmied in Rheinland-Pfalz und hat das Jungschmiedetreffen vor vier Jahren ins Leben gerufen, um den Nachwuchs zu fördern. Denn der kommt wie in vielen handwerklichen Berufen nicht automatisch.

Technik und Kreativität vereinen

Bei Jungschmied Robin Muth hat die Leidenschaft zu schmieden im Alter von 12 Jahren angefangen. Heute ist er 18 Jahre alt und im zweiten Lehrjahr. Bisher wird er zum Metallbauer ausgebildet, einem Beruf, den schon sein Vater und Großvater ausgeübt haben. Im dritten Lehrjahr geht es um Metallgestaltung. Die perfekte Kombination aus Technik und Kreativität sind für ihn im Schmiedeberuf vereint: "Man ist am Ende halt fähig alle möglichen Sachen zu bauen: vom Geländer, über Grabschmuck bis zu Eingangstoren."