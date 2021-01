Keine Probleme mit Besuchern im Naturpark Nagelfluhkette

Die Vertreter der Gemeinden im Naturpark Nagelfluhkette haben eine positive Bilanz der Besucherlenkung in den vergangenen Wochen gezogen. Es habe zwar einen Corona-bedingten Ansturm auf die Wintersportorte im Allgäu gegeben, sagte der Geschäftsführer des Naturparks Nagelfluhkette, Rolf Eberhard, dem BR. Aber das Parkplatzmanagement habe gut funktioniert.

Besucherlenkung im Naturpark Nagelfluhkette erfolgreich

Eberhard lobte sein Team: Dank der Bemühungen in den vergangenen Monaten habe sich der Naturpark bei der Besucherlenkung einen gewissen Vorsprung gegenüber anderen Regionen erarbeitet. Die Naturparkranger und weitere Mitarbeiter haben zum Beispiel Hinweisschilder aufgestellt und eine Facebook-Kampagne zu naturverträglichen Touren erarbeitet. Außerdem waren sie an den Parkplätzen präsent, um unerfahrene Naturgenießer über Themen wie Wildschutzgebiete zu informieren. "Man könnte die These aufstellen, dass es bei uns deshalb besser geklappt hat als beispielsweise an manchen Stellen in Oberbayern", sagte Eberhard.

Parkmanagement: Digitale Lösungen geplant

Auf diesem Erfolg will man sich aber nicht ausruhen, sondern plant bereits für ähnliche Besucherspitzen in der Zukunft. Dem Naturpark-Geschäftführer zufolge denke man in den Gemeinden darüber nach, Personal für das Parkplatz-Management einzustellen. In den Weihnachtsferien war beispielsweise in Gunzesried die Freiwillige Feuerwehr für die Regelung des Verkehrs zuständig. Das könne keine Dauerlösung sein, stellte Eberhard klar. Auch digitale Lösungen wie automatische Zählsysteme, Anzeigetafeln und Schranken könnten dafür in Zukunft zum Einsatz kommen.