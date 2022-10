Keine Pilzvergiftungen in der Oberpfalz trotz vieler Sammler

Die große Schwammerl-Ausbeute der Freunde im WhatsApp-Status oder in den sozialen Netzwerken lockt auch ungeübte Pilzsammler in den Wald. Wichtig ist dabei, dass man nur bekannte Pilzarten abschneidet und kocht. Laut Herbert Desel vom Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) gibt es sehr giftige Pilze, die schnell mit essbaren Exemplaren verwechselt werden können. Dass kann seiner Meinung nach bei Sammlerinnen und Sammlern mit noch begrenzter Erfahrung gefährlich werden.

Pilz-Apps nicht blind vertrauen

Deshalb greifen viele Sammler bei der Bestimmung von Pilzarten mittlerweile auf Handy-Apps zurück. Die digitalen Helfer sollen das Erkennen von Pilzarten einfacher machen. Doch das Bundesinstitut für Risikobewertung warnt davor, sich nur auf solche Pilzapps zu verlassen. Wer den geringsten Zweifel bei seinen gesammelten Pilzen hat, sollte auf die Zubereitung einer Mahlzeit verzichten. Wer auf Nummer sichergehen möchte, sollte eine Pilzberatungsstelle aufsuchen.

Regionale Pilzsachverständige helfen

Bei Fragen rund um das Thema Schwammerl können auch die Landratsämter weiterhelfen. Entweder es gibt dort direkt eine Pilzberatungsstelle oder sie können den Kontakt zu Experten vermitteln. Hilfe gibt es auch von regionalen Pilzsachverständigen der Deutschen Gesellschaft für Mykologie (DGfM). In der Stadt Weiden beispielsweise ist die Pilzberatung kostenlos. Angeboten wird diese vom Pilzsachverständigen Norbert Griesbacher. Er beantwortet Fragen zu einheimischen Speise- und Giftpilzen, Verhütung von Pilzvergiftungen, sowie zur Ersten Hilfe bei einer Vergiftung.

Sammeln ja, aber in Maßen

Pilze dürfen nur für den Eigenbedarf "in geringen Mengen" gesammelt werden. Die Bayerische Verfassung garantiert jedem Bürger das Recht, Waldfrüchte in ortsüblichem Umfang zu sammeln. In der Regel sind das ein bis zwei Kilo pro Person und Tag. Wer gewerbsmäßig Pilze sammelt und verkauft, braucht eine Genehmigung der Unteren Naturschutzbehörde. 2018 mussten in Baden-Württemberg zwei Männer eine Strafe in Höhe von 1.700 Euro zahlen. Die Polizei fand in ihrem Kofferraum insgesamt 19 Kilogramm Pilze. Diese hatten die Beiden zuvor im Wald gesammelt.