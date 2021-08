Keine Panik: LBV gibt Tipps zum Umgang mit Wespen

Von etwa Anfang August bis Ende Oktober ist Wespenzeit. Da fliegen die kleinen gelb-schwarzen Insekten durch die Gegend und peilen mit Vorliebe Speisen und Getränke an. Auf Bierkellern hört man deshalb immer wieder Menschen schreien und schimpfen. Doch Panik ist nicht nötig, sagt der Landesbund für Vogelschutz (LBV) aus Hilpoltstein. Der Umweltschutzverband gibt hilfreiche Tipps für den Umgang mit Wespen.

Wasser im Zerstäuber vertreibt die Wespen

Tierschützer vermuten, dass es im Sommer 2021 wegen des kühlen und verregneten Frühlings weniger Wespen geben wird. Zu Stichen und anderen unangenehmen Situationen kann es dennoch kommen, wenn man nicht weiß, wie man sich davor schützt. Ein mit Leitungswasser gefüllter Zerstäuber könne zum Beispiel dabei helfen, "die Insekten ganz einfach naturverträglich zu vertreiben", sagt LBV-Biologin Angelika Nelson. Die Wespe denke dann, dass es anfängt zu regnen und fliehe zurück in ihr Nest, erklärt Nelson weiter.

Wespen sind bei Gewitter besonders aufdringlich

Bei Gewitter oder zum Ende der Flugzeit würden viele Wespen besonders aufdringlich. Hier sei es hilfreich, den Tieren aus dem Weg zu gehen. Allgemein gilt jedoch: Wer Wespen nicht bedrängt oder nach ihnen schlägt, hat wenig zu befürchten, heißt es in einer Mitteilung des LBV. Hektische oder panische Bewegungen sollten Menschen in der Nähe der Tiere vermeiden.

Essen und Getränke im Freien abdecken

Es sei immer ratsam, Lebensmittel und Getränke im Freien abzudecken und alle Reste nach dem Essen sofort wegzuräumen. Mülleimer und Kompost sollten ebenfalls abgedeckt sein. "Wichtig ist es auch, Kinder mit Strohhalm trinken zu lassen und ihnen nach dem Essen das Gesicht und die Hände abzuwischen, um die Wespen nicht anzulocken", sagt Angelika Nelson.

Neben Speisen und Getränken können die Insekten auch von bunter Kleidung oder Gerüchen wie duftenden Parfüms oder Cremes angezogen werden. Auch weite Kleidung sei nicht vorteilhaft, da sich die Tiere darin verfangen könnten, erklärt die LBV-Expertin.

Es gibt viele nutzlose Tipps im Umgang mit Wespen

Ein Problem sei, dass viele vermeintlich hilfreiche Tipps wie auf den Tisch gelegte Kupfermünzen nutzlos seien. Fangfallen oder Ablenkfutter würden eher dazu führen, dass noch mehr Tiere angelockt werden, so die Biologin. Nach den Insekten zu pusten mache die Situation ebenfalls schlimmer. Das Kohlendioxid in der Atemluft sei ein Alarmsignal für die Tiere und versetze sie in Angriffsstimmung.

Dennoch seien Wespen ein wichtiger Teil des Ökosystems. So vertilgen die Insekten Schädlinge, beseitigen Aas und bestäuben einige Pflanzenarten. Bei der bundesweiten Mitmachaktion "Insektensommer" vom 6. bis 15. August können Menschen Wespen besser kennen und schätzen lernen. Mehr Informationen zum Insektensommer gibt es auf der Website des LBV.