Keine Öffnungen in Bayern: Gastronomen und Fußballer frustriert

Die Präsidentin des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga Bayern, Angela Inselkammer, ist fassungslos, dass die Außengastronomie in ganz Bayern weiterhin geschlossen bleibt. Im Interview mit dem BR sagte sie:

"Wir sind sehr enttäuscht und desillusioniert und können nicht verstehen, dass unsere sicheren Hygiene- und Schutzkonzepte nicht als Teil der Lösung helfen können." Angela Inselkammer, Dehoga-Präsidentin

Man habe erwartet, dass die Hygienekonzepte auch einen Weg weisen, wie man eine andere Strategie gehen könne.

Inselkammer: "Lockdown hat nichts gebracht"

"Wir haben den Lockdown lange genug gehabt, seit fünf Monaten, und er hat überhaupt nichts gebracht, wie man sieht. Trotzdem steigen die Zahlen", so Inselkammer. Der Hotel- und Gaststättenverband hätte erwartet, "dass die Strategie heißt: Wir testen, wir lassen alle Möglichkeiten zu, die in diesem Jahr der Corona-Pandemie entwickelt worden sind, um den Weg zu gehen, dass man vorsichtig weitere Schritte geht und den Menschen etwas Bewegung ermöglicht".

Die Entscheidung, dass es nun doch keine weiteren Öffnungsschritte geben wird, kam für Inselkammer völlig überraschend, wie sie selbst sagt: "Wir haben bei uns in Aying auch alles getan, um unseren Biergarten zu richten. Unsere Mitarbeiter haben sich wieder eingebracht und sehr gefreut, dass sie wieder arbeiten dürfen. Jetzt haben wir erst mal alles auf Eis gelegt. Wir werden im Dehoga Bayern weiter mit der Politik reden und versuchen, sie weiterhin davon zu überzeugen, dass es einen Weg gibt, auch mit steigenden Inzidenzen, Öffnungen zuzulassen."

Auch Amateurfußballer sind enttäuscht

Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) hat mit Enttäuschung auf die ausbleibenden nächsten Öffnungsschritte aus dem Lockdown reagiert. "Wir alle hatten uns auf den nächsten vorsichtigen Schritt gut vorbereitet und natürlich haben sich unsere Fußballer*innen auch schon auf die für den kommenden Montag angekündigten Lockerungen gefreut", sagte der im BFV-Präsidium für den Spielbetrieb verantwortliche Jürgen Faltenbacher der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstagabend.

Die Amateurkicker würden "aufgrund der vielerorts im Freistaat überschrittenen und weiter steigenden 7-Tages-Inzidenzen erstmal gar nicht mehr auf den Platz können. Vor allem für unsere Buben und Mädchen, die in den vergangenen 14 Tagen selbst unter Einhaltung aller Vorgaben beim stark reglementierten Training mit großem Spaß zusammen mit ihren Freunden zum Fußball zurückgekehrt sind, ist das richtig schmerzlich. Das tut extrem weh", sagte Faltenbacher.

Theoretisch wären Lockerungen möglich gewesen

Nach der bayerischen Corona-Verordnung wären am Montag theoretisch die nächsten Öffnungsschritte möglich gewesen - unter Bedingungen: Wenn in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt mindestens 14 Tage lang eine Sieben-Tage-Inzidenz von 50 beziehungsweise 100 nicht überschritten wird und wenn zudem die Entwicklung des Infektionsgeschehens "stabil oder rückläufig" erscheint.

Laut Verordnung hätten die zuständigen Kreisverwaltungsbehörden dann jeweils "im Einvernehmen" mit dem Gesundheitsministerium weitere Öffnungen zulassen dürfen: zum Beispiel auch bei kontaktfreiem Sport im Innenbereich - in Regionen unter dem 50er-Wert ohne Auflagen, in Regionen zwischen den Werten 50 und 100 mit Auflagen, etwa einem negativen Corona-Test. Angesichts wieder steigender Corona-Zahlen wird es jedoch am kommenden Montag keine weiteren Öffnungsschritte aus dem Lockdown geben.