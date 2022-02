Keine Nachhol-Prüfung für Studierende: "Minister muss handeln"

Das Problem muss im Sinne der Studierenden gelöst werden, sagt der frühere Wissenschaftsminister Wolfgang Heubisch dem BR. Laut dem FDP-Politiker würden auch an anderen Unis und Hochschulen Nachholtermine für Prüfungen fehlen, etwa in Bayreuth oder Coburg.

Dringlichkeitsantrag der FDP

In einem Dringlichkeitsantrag, fordert die Landtags-Fraktion Wissenschaftsminister Sibler von der CSU auf, sich darum zu kümmern. Studierende müssten ansonsten bis zum nächsten oder übernächsten Semester warten, um die Prüfungen nachholen zu können. "Die häufig monatelange Vorbereitung ist damit umsonst. Hinzu kommt, dass einige Prüfungen erst im nächsten oder auch erst im übernächsten Semester wieder angeboten werden und sich das Studium daher deutlich verlängern kann", schreibt unter anderem der Fraktionsvorsitzende der FDP, Martin Hagen: "Dies ist für Studierende in vielen Fällen mit extremen finanziellen Schwierigkeiten verbunden."

Infiziert zu den Prüfungen

Die FDP begründet ihren Antrag auch damit, dass in dem BR-Bericht Äußerungen von Studierenden zu hören waren, wonach sie im Zweifel auch infiziert an den Prüfungen teilnehmen würden. Die FDP fordert die Staatsregierung deshalb auf, "umgehend sicherzustellen, dass den Studierenden keine Nachteile aufgrund einer Corona-Infektion entstehen und Nachholprüfungen seitens der Hochschulen und Universitäten angeboten werden."

Keine Räume für Nachholprüfungen

Die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät hat den Verzicht auf Nachholprüfungen damit begründet, dass in dieser Fakultät überdurchschnittlich viele Prüfungen abgehalten würden, für die viele Mitarbeiter, Räume und Organisation benötig würden.

Kritik vom ehemaligen Wissenschaftsminister

Das Argument lasse er nicht gelten, so Heubisch. "Eine so große Uni hat ein solches Problem in diesen Zeiten im Interesse der Studierenden zu lösen, Punkt." Er wolle gar nicht sagen, dass das nicht schwierig sei. "Aber dann muss es Sondermittel des Freistaats geben, um eine Lösung zu finden", so Heubisch.