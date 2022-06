Keine Möglichkeit zu expandieren: Wandert Schwebheimer Firma ab?

Die Georg Rügamer GmbH in Schwebheim handelt mit Kräutern. Ihr Firmensitz liegt im Zentrum von Schwebheim. Die Geschäftsführung hat Pläne, zu expandieren, sieht aber keine Möglichkeit, sich im nahen Umfeld anzusiedeln. Eine geeignete Fläche tut sich nicht auf. Die örtlichen Gegebenheiten lassen einen Umzug an den Ortsrand oder in den Nachbarort nicht zu. Außerdem schließt die Firma aus, ihre neue Zentrale auf ihrem zweiten Betriebsgelände mit der passenden Größe, das allerdings bereits bebaut ist, zu errichten. Nun befinden sich die Rügamer GmbH und die Gemeinden Schwebheim und Röthlein in einer Zwickmühle und der Kräuter-Händler droht abzuwandern. Geschäftsführer Simon Wendland, wendet sich nun über den Bayerischen Rundfunk an alle umliegenden Orte im Landkreis Schweinfurt, die über eine entsprechend große Fläche zur Ansiedlung verfügen, sich zu melden.

Spatenstich am neuen Standort für 2024 geplant

Die 1929 gegründete Georg Rügamer GmbH in Schwebheim ist Produzent und Zulieferer für die Lebensmittel- und Futtermittel verarbeitende Industrie und den Handel. Etwa 30 Mitarbeiter sind dort beschäftigt. Wendland zufolge hatte die Firma eigentlich geplant, im Jahr 2024 mit ihrem Neubau zu beginnen. Allerdinge fehlt dazu bislang das geeignete Grundstück. Da der Betrieb im Ortskern liegt, gibt es dort keine Erweiterungsmöglichkeiten. Sein Firmengelände am Ortsrand ist bebaut. Hier soll aber nichts abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Nach dem Neubau und dem Umzug dorthin soll das Areal im Ortskern von Schwebheim anders genutzt oder verkauft werden.

Geschäftsführer beklagt mangelnde Unterstützung

Laut Geschäftsführer sieht die Rügamer GmbH keine Möglichkeit, sich im nahen Umfeld anzusiedeln. Weder in Schwebheim, noch in Röthlein gäbe es aktuell freie Gewerbeflächen. Wendland zufolge zeigen die Gemeinden von Schwebheim und Röthlein kein Interesse, seine Firma bei ihrer Expansion aktiv zu unterstützen. Gegenüber dem Bayerischen Rundfunk teilte er mit: "Also begaben wir uns auf die Suche nach einem geeigneten Grundstück. Leider stießen wir mit unserem Anliegen bei der Kräutergemeinde Schwebheim nicht auf offene Ohren - im Gegenteil: Es wurde uns nach mehreren Gesprächen deutlich gemacht, dass ein Neubau auf Flächen am Ortsrand nicht gewünscht ist."

Schwebheims Bürgermeister sieht keine Chance, Pläne zu verwirklichen

Gegenüber dem Bayerischen Rundfunk bedauerte der Bürgermeister der Gemeinde Schwebheim, Dr. Volker Karb, dass es nicht zu einer geeigneten Lösung gekommen sei. Der Gemeinderat hätte sich ausführlich mit dem Thema befasst. "Wir haben uns mehrmals im Gemeinderat sehr intensiv und sehr lange bis spät in die Nacht mit der Anfrage beschäftigt, um das Anliegen so gut wie möglich zu unterstützen", erklärte Karb. Zusammenfassend habe sich als Ergebnis letztlich aber tatsächlich herausgestellt, "dass ein Neubaugrundstück kurz- bis mittelfristig nicht realistisch erscheint und dass wir stattdessen mit den Ausweismöglichkeiten für Gewerbegebiets- und Industrieflächen generell tatsächlich an die Grenzen des Möglichen gestoßen sind", so der Bürgermeister.

Die Gemeinde habe geprüft, ob sie sich nach Süden weiterentwickeln könne. Am südlichen Ortsrand besitze die Rügamer GmbH bereits ein Firmengelände, das mit Hallen bebaut ist und über eine eigene Abbiegespur verfügt. Die Hallen würden aber nicht von Rügamer selbst genutzt. Gegenüber dieses Firmengeländes – auf der anderen Seite der Staatsstraße nach Unterspiesheim – befinde sich eine freie Fläche in Privatbesitz. Dem Staatlichen Bauamt zufolge gebe es hier keine Möglichkeit, eine Kreuzung einzurichten, um von einer Seite auf die andere zu gelangen. Von Seiten der Gemeinde hätte es breite Unterstützung gegeben, falls die Gebäude auf dem Firmengelände umgebaut beziehungsweise abgerissen und neugebaut worden wären. Diese Überlegung habe die Firma jedoch als unwirtschaftlich abgelehnt. Eine Entscheidung, die Dr. Karb bedauert.

Wunsch-Grundstück stellt sich als ungeeignet heraus

Die Rügamer GmbH stand eigenen Angaben nach kurz davor, für etwa eine Million Euro ein 25.000 Quadratmeter großes Areal bei Röthlein zu kaufen, um sich dort anzusiedeln. Doch der Gemeinde Röthlein zufolge sei es in absehbarer Zeit nicht vorgesehen, dieses zum Industriegebiet zu erklären. "Die Diskussion im Gemeinderat hat gezeigt, dass dieser die von der Firma Rügamer vorgeschlagene Fläche aktuell für nicht geeignet hält, das Industriegebiet zu erweitern", teilte Peter Gehring, der Bürgermeister von Röthlein, gegenüber dem Bayerischen Rundfunk mit. "Ein Betrieb kann hier nicht einfach kommen und sagen, ich habe eine Fläche und da baue ich", fügte er hinzu. Laut dem Rathauschef waren bis 2020 im Industriegebiet Röthlein noch freie Flächen vorhanden. "Diese hat dann ein ebenfalls in Schwebheim ansässiges Unternehmen erworben und bebaut diese aktuell. Hier gab es vorher auch keine Anfrage der Firma", heißt es aus dem Rathaus von Röthlein. "Daher wird die Gemeinde Röthlein in den nächsten Jahren auch eher keine weiteren Erweiterungen anstreben."

Suche nach geeignetem Areal beginnt von vorn

Die Rügamer GmbH sieht sich nun gezwungen, nach einem völlig neuen Standort zu suchen. Nachdem auch Gespräche mit den Gemeinden Schonungen, Kolizheim und der Stadt Gerolzhofen nicht zu einem Ergebnis geführt haben, richtet Wendland einen Hilferuf an alle Orte im Landkreis Schweinfurt, die über eine entsprechend große Fläche zur Ansiedlung verfügen. Auch einen Wegzug nach Thüringen schließt Wendland nicht völlig aus.