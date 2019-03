Keine Mehrheit für Grünen-Antrag zu ÖPNV im Raum Regensburg

Im Verkehrsausschuss des Landtags sind Bündnis 90/Die Grünen mit einem Antrag gescheitert, der einen verbesserten Schienen-Personennahverkehr im Großraum Regensburg auf den Weg bringen sollte.

S-Bahn-ähnlicher Betrieb als Vision

Konkret sollte die Staatsregierung aufgefordert werden, unter anderem auf der Strecke Regensburg-Neumarkt einen 30-Minuten-Takt, in der Hauptverkehrszeit sogar einen 20-Minuten-Takt zu schaffen. Außerdem sollte es einen 30-Minuten-Takt auf den Strecken Schwandorf-Regensburg, Landshut-Regensburg, Plattling-Straubing-Regensburg und Ingolstadt-Regensburg geben. Zur Begründung hieß es, ein S-Bahn-ähnlicher Betrieb im Stadt- und Umlandverkehr von Regensburg sei notwendig und gerechtfertigt, um attraktive Alternativen zum Straßenverkehr auszuschöpfen.

Andere Parteien verweisen auf Gutachten und Anhörung

Die Regierungsfraktionen von CSU und Freien Wählern verwiesen im Ausschuss aber auf ein bereits in Auftrag gegebenes Gutachten zum Schienennahverkehr in der Region Regensburg. Diese Ergebnisse sollten abgewartet werden, verlangte Manfred Eibl von den Freien Wählern. Inge Aures von der SPD sagte, sie stimmten grundsätzlich solchen Anträgen zu. Aber hinsichtlich der geplanten Expertenanhörung zum Schienennahverkehr in Bayern im Juni mache es keinen Sinn, wenn im Vorfeld jeder für seine Heimatregion einzelne Anträge stelle.