BR24live Tagesgespräch: Ohne Maske - Schule wieder wie früher?

Zum Beginn des Schuljahres war der Mund- und Nasenschutz noch vorgeschrieben. Bayerns Schülerinnen und Schüler mussten während des Unterrichts am Platz eine Maske tragen. Seit heute ist damit Schluss.

Auch im Sportunterricht sind Masken nun keine Pflicht mehr. Im Schulhaus, also etwa auf Gängen oder Toiletten, müssen Masken aber nach wie vor getragen werden, genauso in Schulbussen.

Die Maskenpflicht endet - gut so?

Das Tagesgespräch nimmt das Ende der Maskenpflicht im Unterricht zum Anlass für die Frage: Wird Schule jetzt wieder wie vorher? Wollen das alle überhaupt? Welche Bilanz ziehen Sie zur zurückliegenden "Homeschooling"-Zeit?

Was denken Kinder und Jugendliche, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer über die aktuellen Bedingungen an den Schulen? Wurde ausreichend viel getan, um eine Corona-Ausbreitung in Schulen zu verhindern? Ist das Risiko für eine Infektion gering genug, um auf eine Maskenpflicht im Klassenzimmer zu verzichten? Was meinen Sie?

Diskutieren Sie mit im Tagesgespräch!

Zu Gast bei Stephanie Heinzeller im Tagesgespräch sind Simone Fleischmann, Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands, und Prof. Ewald Kiel vom Lehrstuhl für Schulpädagogik an der LMU München.

Das Tagesgespräch live auf BR24 im Stream: Rufen Sie an und diskutieren Sie mit im Tagesgespräch auf Bayern 2 und in ARD-alpha. Unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800 / 94 95 95 5 sind wir ab 11 Uhr für Sie erreichbar.

Sie können uns auch über WhatsApp und Telegram einen Kommentar schicken, den wir dann gegebenenfalls in der Sendung zitieren. Die Nummer dafür ist die 0151 / 7 220 220 7.