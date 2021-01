Keine Maskenpflicht bei Prüfung an der Uni Erlangen?

Verwirrung an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU): Bei einer Präsenz Prüfung für Medizin-Studierende hat eine Prüfungsaufsicht der Prüflingen vor Beginn der Prüfung freigestellt, ob sie eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen möchten oder nicht. Ein Medizinstudent, der die Prüfung mitgeschrieben hat, wunderte sich über diese Aussage. Daraufhin hat sich der Student an die Universitätsleitung gewendet, sagte er im Gespräch mit BR24.

FAU: Maskenpflicht während Präsenzprüfung

Laut den Hygienerichtlinien ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung während der Prüfungen an der FAU verpflichtend, so Pressesprecherin Katrin Piecha von der FAU. Von 64 Studierenden, die an der Prüfung in diesem Raum teilgenommen haben, hätten 62 ihre Maske während der Prüfung getragen. Die Prüfungsaufsicht habe den Studierenden außerdem geraten, ihre Maske während des Prüfungszeitraums aufzubehalten. Alle weiteren Maßnahmen, wie zum Beispiel die Abstandsregelungen sowie die Kontaktdatenerfassung, seien aber eingehalten worden, so Piecha.

Studierende fordern Online-Klausuren

Auch der Medizinstudent, der an der Prüfung teilnahm, kann dies bestätigen. Er ärgere sich aber auch darüber, dass es während der Pandemie bisher nicht möglich sei, die Prüfungen zum Beispiel von zu Hause aus durchführen zu können. Die Universität Erlangen-Nürnberg möchte die Lehrenden und Prüfenden nach dem gestrigen Missverständnis nochmals verstärkt auf die geltenden Hygienerichtlinien bei Prüfungen hinweisen.

Ähnlicher Fall in Ansbach

Erst vor wenigen Tagen kam es an der Hochschule Ansbach zu einem Vorfall nach einer Präsenzprüfung, bei der Abstände nicht durchgehend eingehalten wurden. Weil ein Student danach positiv auf das Coronavirus getestet wurde, mussten 98 Studenten der Hochschule Ansbach in Quarantäne. Einige Studenten kritisierten daraufhin die Hochschulleitung. Diese will jedoch an Präsenzklausuren festhalten. Dort gab es inzwischen einen zweiten Corona-Fall.