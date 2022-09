Keine Maske in Flugzeugen ist für Länderbahn "befremdlich"

Den Plan der Ampel-Koalition, die Maskenpflicht in Flugzeugen vorerst enden zu lassen, in Bus und Bahn hingegen aufrechtzuhalten, empfindet die Länderbahn als "befremdlich". Das sagte Unternehmenssprecherin Katharina Hagen dem Bayerischen Rundfunk auf Anfrage.

Unverständnis über alleinige Maskenpflicht im Zug

Man müsse demnach aufpassen, dass Bus und Bahn nicht stigmatisiert werden. Es könne der Eindruck entstehen, dass man sich dort schneller anstecken könne als bei Flugreisen. Man werde sich natürlich an die Regelungen halten, jedoch wurde schon in der Vergangenheit mit Reisenden diskutiert, die nicht verstünden, warum sie ihre Maske im Zug aufsetzen sollen und woanders nicht, so die Länderbahnsprecherin.

Ungleiche Behandlung von Zug und Flugzeug

Die ungleiche Behandlung von Zug und Flugzeug könnte künftig für noch mehr Diskussionen sorgen. Hintergrund ist das neue Gesetzespaket zum Infektionsschutz, nach dem die Maskenpflicht in Flugzeugen wegfallen soll, während in Fernzügen jeder ab 14 Jahren mit Maske sitzen muss.

Ab dem 1. Oktober bekommen die Länder außerdem die Möglichkeit, bei kritischen Lagen weitere Auflagen verhängen zu können - zum Beispiel für Innenräume. Von der Opposition kam bereits schon Kritik an den Plänen, die voraussichtlich am 16. September auch noch in den Bundesrat müssen.

Auch in Bussen sollten weiter Masken getragen werden

Der Sprecher der Stadtwerke Regensburg, Martin Gottschalk, sagte dem BR mit Blick auf die Diskussion, dass auch Risikopatienten im Bus zum Arzt fahren würden und es daher sehr sinnvoll sei, auch in Bussen weiterhin Maske zu tragen. Er geht davon aus, dass nach jetzigem Stand die Maskenpflicht in Bussen den Winter über anhalten wird.