Keine Maifeiern wegen Corona

Sie findet nur alle vier Jahre statt und ist die größte Veranstaltung weit und breit: Die Maifeier der Burschenschaft Berg. Wochenlang arbeiten die Burschen und Madeln normalerweise an ihrem neuen Maibaum, bis er weiß-blau erstrahlt. Viele Nächte werden durchgemacht, um den Baum vor Dieben zu bewachen. Viele Stunden lang werden die traditionellen Maibaum-Tänze einstudiert, bis es endlich so weit ist. Am ersten Mai hilft dann das ganze Dorf zusammen, um tausende Gäste im eigens aufgestellten Festzelt zu bewirten. Normalerweise. Dieses Jahr nicht.

"Von der Regierung hieß es, man darf keine großen Versammlungen machen. Dementsprechend konnten wir den Baum auch nicht fertigstellen, weil das ein Gemeinschaftsprojekt ist. Darum wollten wir jetzt auch nicht nur zu zweit an dem Baum arbeiten und auf Biegen und Brechen einen Baum zum Aufstellen herrichten." Michael Stadler, Berger Oberbursch

Burschenschaft Berg: "Wir wissen noch nicht, wie es weitergeht"

Die "Berger Wachhütt'n" steht noch genau so da, wie sie Mitte März verlassen wurde. Schon vor den offiziellen Ausgangsbeschränkungen sagte die Dorfjugend alle Gemeinschaftsaktivitäten ab. Kurz darauf kam auch die Absage für die Maifeier. "Im ersten Moment ist es natürlich schon Wahnsinn gewesen", erinnert sich der Vereinsvorstand Michael Stadler. Obermadl Laura Wastian nickt zustimmen: "Es ist natürlich schon sehr schade. Letztendlich trifft es uns aber nicht so hart wie die ganzen Unternehmer oder Gastronomen, die laufende Ausgaben haben."

Dank der Unterstützung durch die Partner und die Dorfgemeinschaft habe der Verein finanziell soweit keine Probleme, sagen die beiden Vorstandsmitglieder. Wie es jetzt weitergeht, können sie allerdings noch nicht abschätzen. "Bevor wir nicht wissen, wann man sich wieder versammeln darf und Veranstaltungen stattfinden können, macht es keinen Sinn etwas zu planen", erklärt Laura Wastian. Falls sie den bereits gefällten Baum aber zu einem späteren Zeitpunkt aufstellen wollen, müsse er vorher von einem Experten überprüft werden, so Michael Stadler.

Corona-Regelungen sind so divers wie Maibaum-Bräuche selbst

Einige Städte stellen trotz Corona auch in diesem Jahr neue Maibäume auf - ohne Zuschauer und ohne Feiern. Die Corona-Regelungen sind ebenso unterschiedlich und ortsabhängig wie die Bräuche zum ersten Mai selbst. So hat beispielsweise das Landratsamt Regen dem Zwiesler Bürgermeister verboten, einen Maibaum aufzustellen. In Marktheidenfeld sei der Aluminium-Maibaum dieses Jahr von Vorteil, weil er ohne großen Personalaufwand aufgestellt werden könne, so Feuerwehrkommandant Bernhard Nees - letztes Jahr seien sie dafür noch belächelt worden. Ob andere Landjugend- und Burschenvereine, die nichts mit Studentenverbindungen zu tun haben und oft gemischtgeschlechtlich sind, ihren traditionellen Frühschoppen dieses Jahr digital stattfinden lassen, bleibt ihnen selbst überlassen. Feiern finden jedenfalls in ganz Bayern nicht statt. Zwei Schwestern aus Train im Landkreis Kelheim haben sich dafür aber eine Alternative zur großen Maibaum-Festivität einfallen lassen: ein Mini-Maibaum-Set für den eigenen Garten.