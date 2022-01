Keine Lockerungen für Kultur: Nürnberger Intendanten sind empört

Mit Enttäuschung und Sarkasmus reagieren Nürnberger Kulturschaffende auf das Zögern des Freistaats bei Erleichterungen für die Kultur. "Wenn man weiterhin jeden Restaurantbesuch besserstellt, bleibt uns nur noch, während unserer Konzerte auch Schäufele zu servieren", so der Intendant der Nürnberger Symphoniker, Lucius Hemmer im BR-Interview. Hemmer fordert, dass Lockerungen für die Kultur zügig geprüft und umgesetzt werden.

Hygieneregeln lassen sich sicher umsetzen

Die im Raum stehende Erhöhung von 25 auf 50 Prozent Auslastung sei mit FFP2-Masken, Abstand und der 2G-Regel sicher umzusetzen. "Natürlich sind wir enttäuscht, dass es erstmal bei der 25 Prozent-Auslastung bleibt", so der Intendant des Nürnberger Staatstheaters, Jens-Daniel Herzog. Kulturbetriebe bräuchten in Bayern eine Perspektive. "Aber es hilft nichts, wir hoffen dann eben auf die nächste Woche", so Herzog.

Keine Lockerungen für Kultur gewährt

Nach der heutigen Kabinettssitzung hatte die Staatsregierung angekündigt, vorerst keine Lockerungen für die Kultur zu gewähren. Man wolle erst die Entwicklung der Pandemie-Lage beobachten und dann eventuell kommende Woche reagieren.

Gastronomie ist von 2Gplus-Verschärfung ausgenommen

Zuvor hatte es viel Kritik an der Staatsregierung gegeben, weil sie die Gastronomie im Freistaat vor der bundesweiten 2G plus-Verschärfung ausgenommen hatte, an den strikten Regeln für die Kulturbranche aber festhielt