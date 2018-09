Keine Lieferverzögerungen trotz Streiks bei Amazon in Graben

In Graben auf dem Firmengelände von Amazon haben sich am Morgen laut Gewerkschaft während der Frühschicht rund 200 Beschäftigte beteiligt, "in der Spätschicht rechnen wir mit einer ähnlichen Beteiligung", so Gewerkschaftssekretärin Sylwia Lech auf Anfrage des BR.

Amazon verspricht pünktliche Lieferung

Amazon spricht von 180 Streikbeteiligten, "die überwältigende Mehrheit unserer Mitarbeiter arbeitet normal", so heißt es aus der Pressestelle, der Streik habe daher "keinen Einfluss auf die Einhaltung unseres Kundenversprechens", es komme zu keiner Verzögerung bei der Auslieferung.

Verdi will Tarifverträge für die Beschäftigten

Die Gewerkschaft Verdi will erreichen, dass Amazon Tarifverträge abschließt, das Unternehmen dagegen verweist auf firmeninterne Bonuszahlungen und zusätzliche Vergütungen.

Amazon sieht keinen Grund für Tarifverträge

Amazon Graben erhöht laut Pressestelle für 2018 den Basislohn um 2 Prozent für alle Versandmitarbeiter. Der Einstiegslohn liege mit dieser Erhöhung bei umgerechnet 11,62 Euro brutto die Stunde. Für Mitarbeiter mit 2 Jahren Betriebszugehörigkeit liege der Lohn bei umgerechnet 13,82 Euro brutto.

Hinzu komme noch eine variable Bonuszahlung von bis zu 10 Prozent, Aktien, eine Jahressonderzahlung, eine kostenlose Lebens- und Berufsunfähigkeitsversicherung sowie die Möglichkeit an einer betrieblichen Altersvorsorge teilzunehmen.