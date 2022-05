Keine leichte Frage: Was ist typisch Franken?

Ein Karussell mit vielen Stücken aus Franken empfängt den Besucher gleich zu Beginn der Bayerischen Landesausstellung in der Ansbacher Orangerie. Alles klar: Bocksbeutel, Bier, Bratwurst- und Lebkuchendosen drehen hier ihre Runden. Doch ist wirklich alles Fränkisch? Nicht immer leicht zu beantworten: Eine Reklamekarte von 1905 zeigt beispielsweise eine Kapelle in lupenreiner altbayerischer Tracht. Die "Original Oberlandler" traten immer wieder auf dem Münchner Oktoberfest auf - dabei stammten die Musiker aus Nürnberg. Und umgekehrt versprachen sich fränkische Bierbrauer wie die AG aus Lichtenfels guten Umsatz mit Münchner Werbung: von ihrem Reklameschild grüßt das Münchner Kindl.

Zeitreise durch neun fränkische Regionen

Die Landesausstellung, die von Mai bis November zu sehen ist, bietet eine Zeitreise durch das Franken der vergangenen tausend Jahre. Neun Regionen werden vorgestellt, beginnend mit Ansbach. Typisch Franken: die Markgrafentümer. Fürst Carl Wilhelm Friedrich von Ansbach schätzte das Vergnügen. Dazu zählte die Falkenjagd. Und zwar im ganz großen Stil. Carl Wilhelm beschäftigte Mitte des 18. Jahrhunderts mit 51 Angestellten das "größte Falknerkorps in Europa". All das kostete viel Geld, und so mussten sich die Herrscher etwas einfallen lassen.

Ausstellungsleiter Reinhard Riepertinger präsentiert dazu eine hölzerne Lostrommel aus dem 18. Jahrhundert. Verziert mit vergoldeten Ornamenten und der Glücksgöttin Fortuna. Zu gewinnen gab es Sachpreise wie Geschirr aus Porzellan. "Markgraf Alexander hat von seinem Vater einen Staat übernommen, der durchaus verschuldet war. Man hat halt geschaut, wie kann man diese Schulden abbauen", erzählt Ausstellungsleiter Reinhard Riepertinger. Eine damalige Möglichkeit, Schulden abzubauen, war demnach das Lotteriewesen.

Die ältesten Stücke stammen aus Würzburg

Nächste Station der Frankenreise ist die Bischofsstadt Würzburg. In dieser Abteilung sind die ältesten der gezeigten Objekte der Ausstellung zu sehen: Ein rund 1.000 Jahre alter Löwenkopf-Türzieher vom Würzburger Dom hatte praktische und symbolische Funktion. Mit ihm ließ sich zum einen das schwere Portal öffnen, zum anderen wurde ein frisch-geweihter Bischof durch Berühren des Rings symbolisch mit der Kirche vermählt.

Es sind die vielen Geschichten zu den Objekten, die diese Ausstellung spannend machen: Die eindrucksvolle Steinskulptur "Der Tod mit dem Herzogshut" erinnert im Würzburger St. Kilians Dom an Johann Philipp Franz von Schönborn. Dem Bischof blieb nur eine kurze Regierungszeit von fünf Jahren. Viele Projekte konnte er nicht verwirklichen, er verstarb ganz plötzlich. Und so zeigt die Skulptur, dass menschliches Planen und Streben grundsätzlich nichtig sind.

Fränkisches Leben in Kleinstädten

Ein ganz besonderes Objekt in der Würzburger Abteilung erhält eine klimatisierte Vitrine: ein 500 Jahre altes Kruzifix von Tilmann Riemenschneider. Der Holzbildhauer war nicht nur ein begnadeter Künstler, sondern auch Politiker. Er war Würzburger Bürgermeister bis zu seiner Beteiligung am Bauernaufstand 1525. Sein Werk steht für herausragende Persönlichkeiten, die in Franken lebten und noch leben. Die Ausstellung zeigt auch das Leben der Bürger im ländlichen Raum: Dort fehlte der Pomp. Hier drohten neben Armut auch ständig Gefahren, weil es beispielsweise keine Straßenbeleuchtung gab, erzählt Riepertinger.

In diesen Kleinstädten herrschte fränkischer Gemeinschaftssinn. Zu sehen auf bemalten Werbetafeln. Sie standen an Opferstöcken, in denen Geld für ärmere Bürger gesammelt wurde. Die Spende war zweckgebunden: Sie sollte ihnen ein Wannenbad in warmem Wasser ermöglichen. Und dafür mussten die Bürger eigentlich zahlen. Wer gar nicht über die Runden kam, ging zum Militär. Dänische Werber suchten hier in Weißenburg 1760 nach Freiwilligen. Sie lockten auf ihren Werbeschildern die armen Franken mit "gut Handgelt" und – wie auf den Schildern ebenfalls zu sehen – mit sofortiger Verkostung.

Räuber im Spessart

Im Spessart gingen manche allerdings ganz andere Wege, um an Geld zu kommen. Raubüberfälle in den dunklen Wäldern waren nicht unbedingt die feine fränkische Art. Wer das überlebte, dankte mit einem Votivbild der Mutter Gottes. Eine Kriminalakte aus dem Stadtarchiv Aschaffenburg dokumentiert ein Verbrechen des Räubers Joseph Bopp alias Klemm. Er pflegte Reisende in einer selbst gebauten Rüstung gegenüber zu treten. Eine wahre Horrorgestalt! Für seine Taten wurde er verurteilt und hingerichtet. Nach zahlreichen weiteren Stationen auch aus Ober- und Mittelfranken endet die Reise in einer mondänen Welt des 19. Jahrhunderts im Heilbad Bad Kissingen. Dort wollte sogar Österreichs Kaiserin Sisi mit ihrem Mann Franz Joseph Ruhe finden. Und Reichskanzler Bismarck einfach nur Gewicht verlieren.