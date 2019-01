Keine Langstreckenblitzer in Bayern – erst einmal

Vor gut einer Woche wurde die neue Anlage scharf geschaltet: Südlich von Hannover wurde auf einer Strecke von etwas mehr als zwei Kilometern ein sogenanntes Streckenradar eingerichtet. Es ist das erste und bisher einzige in Deutschland.

Beim Streckenradar gibt es keine Momentaufnahme, vielmehr wird eine ganze Strecke überwacht. Jedes Auto wird von Kameras und Sensoren erfasst, wenn es in den kontrollierten Abschnitt einfährt und ihn wieder verlässt. Der Computer errechnet dann das Durchschnittstempo. Wer zu schnell unterwegs war, erhält ein Bußgeld oder sogar Fahrverbot.

Erhebliche Probleme mit dem Datenschutz

Eigentlich hätte die Anlage schon 2015 in Betrieb gehen sollen – doch gab es technische Schwierigkeiten und erhebliche Bedenken, was den Datenschutz anbelangt. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) äußerte sich deshalb im Bayerischen Rundfunk zurückhaltend, was die Einführung dieser Technik in Bayern anbelangt:

"Das bedeutet aber, dass nicht nur diejenigen, die zu schnell fahren, geblitzt werden, sondern es wird erst mal jeder geblitzt. Das wirft datenschutzrechtlich schon eine Fülle von Fragen auf." Joachim Herrmann (CSU), bayerischer Innenminister

Vorbild Österreich

Die Befürworter argumentieren, dass die Langstreckenblitzer seit Jahren schon in Österreich, Großbritannien oder den Benelux-Staaten eingesetzt würden. Mit Erfolg. Denn die Zahl der Raser und der durch Raser verursachten Unfälle sei massiv zurückgegangen. Joachim Herrmann dagegen sagt, die Datenschutzvorschriften in Deutschland seien besonders streng. Deshalb wolle man in Bayern erst einmal sehen, was der Test in Norddeutschland erbringe:

"Wir wollen den Versuch in Niedersachsen abwarten, aus den Erfahrungen lernen und dann erst entscheiden, ob wir das auch in Bayern machen." Joachim Herrmann (CSU), bayerischer Innenminister

Wenig neues zum Tempolimit

Herrmann äußerte sich im BR auch zur neuerlichen Debatte über ein mögliches Tempolimit auf Autobahnen: Es gebe schon jetzt sehr viele Tempolimits auf bayerischen Autobahnen. Schätzungsweise seien 40 Prozent der Strecken mit solchen Beschränkungen belegt. Statt eines generellen Tempolimits will Herrmann lieber Geschwindigkeitsbegrenzungen auf einzelnen Abschnitten verhängen:

"Wir wollen weiterhin dort, wo es notwendig ist, Tempolimit anordnen. Ich verspreche mir vor allem viel vom Ausbau dieser elektronischen Schilderbrücken, dort ist auch die Akzeptanz wesentlich höher, weil dann die Menschen einsehen: Da wird angezeigt, Tempolimit wegen Nebel oder wegen Stau."