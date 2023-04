Keine landwirtschaftliche Förderung für Bau des neuen Hofs

Viel Eigenkapital - aber alles wird teurer als geplant

Vor ein paar Jahren hat Familie Pflügler entschieden, die alte Hofstelle zu verkaufen und mit dem Erlös am Ortsrand von Neufahrn einen komplett neuen Hof zu bauen. Hier haben sie Platz, um neue Einnahmemöglichkeiten zu schaffen und ihren Betrieb breiter aufzustellen. "Wir müssen schauen, dass wir diese Landwirtschaft im Vollerwerb weiterführen können", sagt Carolin Pflügler. In vierter Generation haben sie und ihr Mann Andreas Pflügler den Familienbetrieb in Neufahrn im oberbayerischen Landkreis Freising übernommen. Auf 50 Hektar bauen sie Getreide, Kartoffeln, Zwiebeln und Gemüse an. Dabei versuchen sie, möglichst viel von ihren Produkten über den Hofladen selbst zu vermarkten.

Ein neues Standbein sollen die eigenen Hühner sein, außerdem bauen sie zwei Gewächshäuser und ein eigenes Bildungszentrum. Auch die Brauerei und der Hofladen sollen größer werden als bisher. Die Bauarbeiten sind in vollem Gange, 2024 soll alles fertig sein.