Keine Landtags-Beteiligung an Corona-Verordnungen

Der Bayerische Landtag wird den Anti-Corona-Maßnahmen der Staatsregierung auch künftig nicht zustimmen müssen. Die Koalitionsfraktionen aus CSU und Freien Wählern sprachen sich am Donnerstag gegen einen entsprechenden Vorstoß der FDP-Fraktion aus.

Dem FDP-Gesetzentwurf zufolge sollten Corona-Rechtsverordnungen der Staatsregierung künftig der Zustimmung des Landtags bedürfen. Nur in besonders dringenden Fällen sollte die Staatsregierung die Zustimmung auch nachträglich einholen können - spätestens nach sieben Tagen sollte die Verordnung aber ansonsten automatisch außer Kraft treten.

Hagen: Volksvertreter sollten letztes Wort haben

"Die Vertreterinnen und Vertreter des bayerischen Volkes sollen bei allen Corona-Maßnahmen das letzte Wort haben, anstatt darüber via Pressekonferenz aus der Staatskanzlei in Kenntnis gesetzt zu werden", erklärte FDP-Fraktionschef Martin Hagen. Eine parlamentarische Beratung könne auch dabei helfen, "Verschwörungstheorien den Boden zu entziehen".

Der Grünen-Abgeordnete Toni Schuberl pflichtete bei, jetzt sei die Zeit der Parlamente. Zwar seien viele Corona-Maßnahmen wirksam, trotzdem sehe man ihnen an, dass sie im Hinterzimmer der Staatsregierung entstanden seien. Bis heute wüssten viele Leute außerdem nicht, was gerade erlaubt sei und was nicht - auch die auf der Regierungsbank nicht.

Tobias Reiß (CSU) und Alexander Hold (Freie Wähler) hielten dagegen, die Staatsregierung müsse auch weiterhin schnell und effizient handeln können. Reiß erklärte zudem, dass die Gewaltenteilung funktioniere und die Säulen der Demokratie stabil seien. Auch könne man der Staatsregierung nicht mit einem Landesgesetz Kompetenzen entziehen, die sie wegen bundesrechtlicher Regelungen nun einmal habe.

Schulze: "Gemeinsame Leistung der Gesellschaft"

Grundsätzlich sind sich Staatsregierung und Opposition allerdings weiterhin weitgehend einig im Kampf gegen das Coronavirus. Bis auf die AfD stellten sich alle Landtagsfraktionen hinter die Anti-Corona-Maßnahmen der vergangenen Monate - ähnlich wie eine Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger im jüngsten BR-BayernTrend. Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze erklärte: "Wir haben gemeinsam die Ausbreitungskurve abgeflacht und verlangsamt." Das sei eine gemeinsame Leistung der gesamten Gesellschaft.

Die AfD-Forderung nach einem Ende der Maskenpflicht lehnte Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) in der Landtagsdebatte strikt ab. "Unser Handeln muss an Realitäten ausgerichtet sein - und eine Realität ist: Das Virus ist noch da", sagte Huml. Deswegen müsse man weiter vorsichtig sein, Abstand zu anderen halten und Schutzmasken tragen.

Grüne und SPD erneuern Forderungen

Unterschiedliche Meinungen gibt es dagegen beim richtigen Weg aus der Krise, auch mit Blick auf Konjunkturprogramme für die Wirtschaft. So warnten die Landtags-Grünen in der heutigen Parlamentssitzung zum wiederholten Male vor einer Auto-Kaufprämie, die auch für Verbrennungsmotoren gilt. Die SPD forderte stattdessen erneut eine Kaufprämie für Fahrräder und E-Bikes sowie mehr Geld für die bayerischen Kommunen.

mit Informationen von dpa