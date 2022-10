Keine Landesgartenschau in Schweinfurt? Stadt nimmt Stellung

Unter der Überschrift "Zum weiteren Vorgehen im Zusammenhang mit der Landesgartenschau 2026" lädt die Stadt Schweinfurt heute zu einer Pressekonferenz ins Rathaus ein. Es wird spekuliert, dass der Schweinfurter Oberbürgermeister Sebastian Remelé verkünden könnte, dass die Stadt aus dem Vertrag mit der Bayerischen Landesgartenschau GmbH aussteigen will.

Die Wahrscheinlichkeit zu dieser Annahme steigt, weil auch die beiden Vorsitzenden der Stadtratsfraktionen von CSU und Bündnis 90/die Grünen, Stefan Funk und Holger Laschka, nach Angaben von Laschka gegenüber BR24 bei der Pressekonferenz dabei sein werden. Die Fraktionen von CSU und Bündnis 90/DieGrünen arbeiten im Schweinfurter Stadtrat zusammen und haben eine knappe rechnerische Mehrheit.

Mehrere Dringlichkeitsanträge zum Ausstieg vorausgegangen

Erwartet wird, dass die Stadt aufgrund massiver Kostensteigerungen durch die Corona-Pandemie, wegen steigender Inflationsraten und wegen des Kriegs in der Ukraine die für 2026 geplante Landesgartenschau absagen will. Diese Entscheidung könnte dann in der nächsten Sitzung am 25. Oktober gefällt werden.

Zuletzt hatten Ende Juni mehrere Stadtratsfraktionen Dringlichkeitsanträge zum vorzeitigen Ausstieg wegen erwartet hoher Kostensteigerungen beantragt. Die Anträge wurden jeweils abgelehnt. Aussagen zu den zum damaligen Zeitpunkt aktuellen Kostenschätzungen machten der Schweinfurter Baureferent, Ralf Brettin, und der anwesende Geschäftsführer der Bayerischen Landesgartenschau GmbH, Martin Richter-Liebald, bei der Stadtratssitzung am 28. Juni nicht. Richter-Liebald sagte bei dieser Sitzung im Plenum wörtlich: "Wenn wir die Kosten nennen, machen wir die Landesgartenschau kaputt."

Landesgartenschau zu teures Klimaschutzprojekt?

Nach der Entscheidung für die Landesgartenschau im Jahr 2019 gab es auch einen Bürger- und Ratsentscheid. Beide erreichten das Quorum nicht. Die Initiatoren des Bürgerentscheids wollen erreichen, dass auf dem Gelände Bäume für einen künftigen Stadtwald gepflanzt werden. Zuletzt waren voraussichtliche Kosten in Höhe von knapp elf Millionen Euro für die Gestaltung der geplanten Landesgartenschau auf dem nördlichen Bereich der ehemaligen US-Ledward-Kaserne kommuniziert worden. Die Kosten für die Durchführung sollten demnach bei rund zwölf Millionen Euro liegen.

Nach bisherigen Rechnungen müssten 574.000 Besucher die Landesgartenschau besuchen, um kein Minus zu erwirtschaften. CSU und Grüne im Schweinfurter Stadtrat sahen die Landesgartenschau bislang als Klimaschutzprojekt.

Sechsstellige Ablösezahlung bei Ausstieg

Die Stadt hatte bei Vertragsabschluss Ausstiegsklauseln vereinbart. Danach kann zu bestimmten Fristen gekündigt werden. Je später, umso höher würden die Zahlungsverpflichtungen. Bei Kündigung zum Ende des Jahres 2022 würde für die Stadt – nach den BR24 bekannten Zahlen – eine sechsstellige Ablösezahlung fällig. Die Stadt Schweinfurt will bislang die konkreten Summen nicht nennen, weil sie Inhalt von Vertragsvereinbarungen mit der Bayerischen Landesgartenschau GmbH seien.