Keine Kündigung für ungeimpfte Mitarbeitende in Murnauer Klinik

Die berufsgenossenschaftliche Unfall-Klinik Murnau wird keine Mitarbeiter kündigen, die mit dem Stichtag 16. März nicht geimpft sind. Das sagte die Geschäftsführerin des UKM Sarah Heinze im Rahmen eines Pressegespräches. Es wäre nach ihren Worten auch nicht nachvollziehbar, warum diese Gruppe der Mitarbeitenden vom Dienst frei gestellt werden sollte. Ihre Klinik werde abwarten, was das Gesundheitsamt nach dem Stichtag 16. März verfügen werde.

Impfpflicht gibt "einige Möglichkeiten der Auslegung"

Sarah Heinze ist sich ihrer Sache sicher. Die Geschäftsführerin der berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik Murnau hat schon im Dezember darauf verwiesen, dass die Impfpflicht nur für Pflegekräfte nicht sinnvoll sei. Im Pressegespräch sagt die Chefin von 2300 Mitarbeitenden: "Das neue Gesetz gibt uns einige Möglichkeiten der Auslegung. Wir legen es im Sinne aller Mitarbeitenden positiv aus. Bei uns wird es keine Kündigungen geben, wenn jemand nicht geimpft ist. Ob jemand ohne Impfung dann im März von der Arbeit freigestellt wird, entscheidet nicht das Krankenhaus, sondern das Gesundheitsamt."

60 % der Schwerstkranken haben überlebt

Das Krankenhaus hat seit dem Beginn der Pandemie 120 Covid-19-Patienten behandelt. Seit letztem Herbst gibt es in Murnau die Post-Covid-Sprechstunde, in der Patienten mit Long-Covid-Symptomen zur Behandlung in spezielle Reha-Einrichtungen weitervermittelt werden. Aktuell werden zwei Patienten auf der Intensivstation mit insgesamt 42 Betten behandelt. Patienten mit der Omikron-Variante waren bisher nicht dabei. Stolz sind sie hier auf die Überlebens-Quote von Patienten an der Herz-Lungen-Maschine, sagt. Prof. Dr. Fabian Stuby. 60 % der Schwerstkranken haben sie "durchgebracht", im Durchschnitt liegt die Quote darunter. Wer danach mit Long-Covid-Symptomen in eine andere Behandlung vermittelt wird, entscheidet ein Team aus Spezialisten. "Die Patientenzahl ist immens, die uns über die Berufsgenossenschaften zugewiesen werden", sagt der Mediziner, der am morgen noch im OP stand.

Psychische Belastung für Pflegepersonal extrem hoch

Dr. Jan Perrer ist Intensivmediziner und für Covid-Patienten in Murnau zuständig. "Wenn ein Patient die bis zu dreiwöchige Phase an der Herz-Lungen-Maschine überlebt, dann beginnt für uns eine weitere kritische Phase mit sogenannten Super - Infektionen, die mit der eigentlichen Covid-Infektion nichts mehr zu tun haben. Für Ärzte und Pflegepersonal ist das eine extrem anstrengende Arbeit. Wir arbeiten am Patienten mit FFP3-Masken, mit denen man wenig Luft bekommt, die Patienten können von ihren Angehörigen nicht besucht werden und für das Pflegepersonal ist neben der körperlichen Anstrengung die psychische Belastung extrem hoch, ob ein Covid-Patient diese Phase überlebt."

5 Millionen € Minus im November und Dezember

Neben den Sorgen um die Mitarbeitenden in der Pflege plagen die Klinik auch finanzielle Probleme. 5 Millionen Euro Minus hat das Haus im November und Dezember gemacht, rechnet die Geschäftsführerin vor. Sie wünscht sich von der Politik eine Gleichbehandlung mit den Universitätskliniken in Bayern, weil sie das selbe leisteten. 300 € Ausfallgebühr erhält das UKM für ein vorgehaltenes leer stehendes Bett, 560 € erhalten die Unikliniken in München, Regensburg oder Augsburg dafür. "Da wünschen wir uns klarere Regelungen von der bayerischen Politik", sagt die Chefin von 2300 Mitarbeitenden.

Wir müssen in der Pflege improvisieren

Die Pflegedirektorin Christina Sterk lobt die Flexibilität der Mitarbeitenden in der Pflege. "Wir müssen oft improvisieren, Leute in Bereichen einsetzen, in denen sie noch nicht waren". Einen Mangel an Pflegekräften haben sie im UKM noch nicht. Von 12 Operationssälen sind 4 geschlossen und Standard-Operationen an Hüfte oder Knie werden verschoben. Dadurch kann der Betrieb - auch mit neuen Bestimmungen ab Mitte März - auf höchstem medizinischen Niveau weiter betrieben werden.