Keine Korruptions-Ermittlung gegen Aschaffenburger Stadtrat mehr

Die Generalstaatsanwaltschaft München hat ihre Ermittlungen gegen ein Aschaffenburger Stadtratsmitglied und ein Aschaffenburger Bauunternehmen wegen Bestechlichkeit und Bestechung eingestellt. Die Vorwürfe hätten sich nicht bestätigt, teilte die Generalstaatsanwaltschaft München am Mittwoch mit. Insgesamt wurde gegen vier Personen ermittelt. Es ging um den Erwerb von Baugrundstücken, den Verzicht auf das Erstzugriffsrecht und den Anfangsverdacht der Bestechlichkeit und Bestechung. Die Generalstaatsanwaltschaft München ermittelte seit Oktober 2022.

Korruptions-Vermutung löste Ermittlungen aus

Die Generalstaatsanwaltschaft hatte zusammen mit dem Landeskriminalamt gegen vier Verdächtige im Zusammenhang mit Abstimmungen im Stadtrat von Aschaffenburg in den Jahren 2015 und 2019 ermittelt. Laut Dr. Klaus Ruhland, dem Leitenden Oberstaatsanwalt der Generalstaatsanwaltschaft München, habe der Verdacht bestanden, dass beim Kauf von zwei Baugrundstücken eine private Baufirma Bestechungsgelder an ein Stadtratsmitglied gezahlt habe, um die Abstimmung im Stadtrat zu beeinflussen, hieß es. Im Dezember 2022 hatten die Ermittler deshalb sieben Objekte in und um Aschaffenburg sowie im angrenzenden Hessen durchsucht, um Beweise zu sichern, unter anderem elektronische Datenträger.

Verdacht ließ sich nicht bestätigen

Der Generalstaatsanwaltschaft zufolge ergaben die Ermittlungen jedoch, dass die Entscheidung über das Baugrundstück im Jahr 2015 auf Verwaltungsebene getroffen wurde. Der Stadtrat sei damit nicht befasst gewesen. Auch bei dem Grundstück im Jahr 2019 sei davon auszugehen, dass die Entscheidung auf Verwaltungsebene gefallen sei. Beide Male hatte die Stadt nicht von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch gemacht. Die Ermittler konnten keine Absprache oder mögliche Einflussnahme des Stadtratmitglieds nachweisen.

Die in enger Zusammenarbeit mit dem LKA geführten Ermittlungen der Generalstaatsanwaltschaft München hat daher eine Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern nicht bestätigen können. So wurden die Ermittlungen eingestellt.