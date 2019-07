Keine konkreten Zusagen für Bundesleistungszentrum Füssen

Das Flachdach über der Eishalle des EV Füssen ist undicht und auch sonst ist das Bundesleistungszentrum für Eishockey und Curling stark in die Jahre gekommen. Eine Sanierung ist dringend notwendig. Dafür bräuchte es mehr Fördermittel auch vom Freistaat. Ob die Stadt Füssen diese bekommen wird, ist aber auch nach einem Gespräch zwischen dem Füssener Bürgermeister Paul Iacob und dem bayerischen Staatskanzleiminister Florian Herrmann unklar.

Sanierung der Eissporthalle muss begonnen werden

Iacob zeigte sich nach dem Gespräch dennoch zuversichtlich, was die Zukunft des Bundesleistungszentrums angeht. Beide Seiten wollten sich dafür einsetzen, dass die Förderung des Stützpunktes auch in Zukunft klappt, sagte Iacob gegenüber dem Bayerischen Rundfunk. Zunächst muss aber mit der Sanierung des Hauses begonnen werden.

Stadt braucht mehr Fördermittel für Sanierungsmaßnahme

Die verzögert sich aber schon seit Jahren, auch weil die Stadt zu spät auf Nachbesserungswünsche der Regierung zu einem Förderantrag reagiert hat. Nun braucht die Stadt eigentlich eine höhere Förderung für die rund 2 Millionen Euro teure Sanierung. Denn seit der Förderantrag gestellt wurde, sind die Preise gestiegen, so Iacob. Sollte die Fördersumme gleichbleiben, könne die Stadt das Bauvorhaben nur mit Schwierigkeiten stemmen.

EV Füssen fühlte sich mit Problem allein gelassen

Um auf die gestiegenen Kosten zu reagieren, werde der Füssener Stadtrat über einen Nachtragshaushalt abstimmen, um das Bauvorhaben auf den Weg zu bringen. Die Verzögerung der Baumaßnahme hatte in Füssen für Aufruhr gesorgt. Der EV Füssen, der in der Eissporthalle trainiert, fühlte sich mit dem Problem allein gelassen fühlte.

Bürgermeister will Dach bis zum Winter abdichten

Auch deshalb müsse die Sanierung jetzt so schnell wie möglich durchgezogen werden, so Iacob. Es wäre ihm peinlich und es wäre untragbar, wenn in diesem Winter wieder irgendwo Schnee oder Wasser eindringen würde, so der Bürgermeister.

Bürgermeister geht von Erhalt des Bundesleistungszentrums aus

Insgesamt gehe er aber davon aus, dass der Stützpunkt für Eishockey und Curling in Füssen erhalten bleibe, so Iacob gegenüber dem BR. Sollte die Förderung von Bund und Freistaat auf der gleichen Eben bleiben wie bisher, könne die Stadt im jährlichen Haushalt die erforderlichen Mittel aufbringen. Er übergebe das Bundesleistungszentrum deshalb mit guter Hoffnung an seine Nachfolgerin oder seinen Nachfolger nach der Kommunalwahl 2020.