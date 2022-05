Keine Keime mehr im Plattlinger Trinkwasser - Abkochen trotzdem

Nachdem vor einer Woche Keime im Trinkwasser von Plattling im Kreis Deggendorf entdeckt worden sind, muss das Wasser weiterhin abgekocht werden. Außerdem wird das Trinkwasser weiterhin gechlort. Das geschehe jedoch nur vorsichtshalber, erklärte ein Sprecher der Stadtwerke Plattling. Die letzten Trinkwasserproben, die nach Desinfektionsmaßnahmen der Leitungen genommen worden waren, hätten gezeigt, dass das Wasser wieder keimfrei ist.

Coliforme Keime entdeckt

Anfang Mai waren im Plattlinger Trinkwasser sogenannte Coliforme Keime und Enterokokken festgestellt worden. Die Verunreinigung könne viele Ursachen gehabt haben, so der Sprecher, etwa Wasserverschmutzung durch eine Baustelle.

Weitere Proben gezogen

Am Mittwoch (11.5.) sollten noch weitere Trinkwasserproben, verteilt im gesamten Stadtgebiet, entnommen und zur mikrobiologischen Untersuchung an ein Trinkwasserlabor gesendet werden, hieß es weiter. Gegebenenfalls werde dann die Chlorung des Wassers beendet und das Abkochgebot aufgehoben, so der Sprecher.

Nicht für Aquarien geeignet

Den Stadtwerken zufolge ist gechlortes Trinkwasser nicht gesundheitsschädlich. Lediglich für Aquarien sei gechlortes Trinkwasser nicht geeignet, hieß es. Erst im vergangenen Jahr musste das Trinkwasser in der Nachbarstadt Deggendorf wegen Verunreinigungen über längere Zeit gechlort und abgekocht werden.