Keine Job-Auslagerung: Beschäftigte bei US-Armee erleichtert

Der Betriebsratschef für die Zivilbeschäftigten der US-Armee in der Oberpfalz, Wolfgang Dagner, sieht aktuell keine Gefahr für die Arbeitsplätze von rund 250 zivilen Mitarbeitern bei der Fuhrpark-Instandhaltung. Es gebe keine Pläne bei der US-Armee, die Fahrzeug-Wartung komplett auszulagern, sagte Dagner dem BR. Entsprechende Medienberichte hatten gestern für Unruhe an den US-Standorten in Grafenwöhr, Vilseck und Hohenfels gesorgt.

250 Mitarbeiter kümmern sich um Fuhrpark

Bei der US-Armee an den Oberpfälzer Standorten arbeiten fast 3.000 deutsche Zivilbeschäftigte in verschiedensten Berufen. Allein in die Instandhaltung und Verwaltung des riesigen Fuhrparks sind dem Betriebsratschef zufolge rund 250 Mitarbeiter eingebunden.

Am Montag war gemeldet worden, die US-Armee plane, die Fuhrpark-Wartung künftig an externe Unternehmen zu vergeben. Dem Betriebsrat zufolge hat die US-Armee diese Angaben mittlerweile präzisiert. Demnach sollen lediglich einige Spezialaufgaben bei der Fahrzeug-Wartung bundesweit neu ausgeschrieben werden. Es handele sich dabei jedoch um Dienstleistungen, die an den US-Standorten in der Oberpfalz und andernorts schon bisher von externen Firmen erledigt wurden.

Damit müssen die Mechaniker in Diensten der US-Armee nicht mehr fürchten, dass ihnen Aufgabenbereiche weggenommen werden. Verdi-Bezirkssekretärin Kathrin Birner sagte zum BR, sie freue sich über die neue Sachlage. Es sei sehr erfreulich, dass bei der US-Armee kein Stellenabbau befürchtet werden muss.