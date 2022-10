Keine Inzidenz-Explosion nach Michaeliskirchweih in Fürth

Mitte Oktober endete die Michaeliskirchweih in Fürth. Mehr als 1,5 Millionen Besucher kamen nach Fürth, um unter freiem Himmel zu feiern und die Fahrgeschäfte zu genießen. Trotz des großen Andrangs hatte der Chefarzt der Fürther Notaufnahme, Professor Harald Dormann, nicht damit gerechnet, dass sich die Kirchweih auf das Infektionsgeschehen in größerem Maße auswirken wird.

Kirchweih im Freien nicht mit Oktoberfest vergleichbar

Das hänge laut Harald Dormann vor allem mit der Art und Weise zusammen, wie die Kirchweih durchgeführt wurde. "Wir hatten eigentlich keine Bedenken, weil die Kirchweih in Fürth hauptsächlich im Freien stattfindet und die Kontakte im Freien waren ja auch in der Vergangenheit nicht das große Problem. Das ist nicht zu vergleichen mit der Oktoberfestsituation, wo die ganzen Festivitäten in den großen Zelten im Innenraum stattgefunden haben."

Inzidenz in Fürth sinkt

Zu Beginn der Michaeliskirchweih lag die Inzidenz bei ungefähr 500, sagt Mathias Kreitinger, Rechtsreferent der Stadt Fürth. Eine Woche später dann allerdings gab es einen deutlichen Anstieg der Infektionszahlen. Der Rechtsreferent der Stadt hat sich die Zahlen im Nachgang der Kirchweih genauer angeschaut. "Wir hatten dann, wie in ganz Bayern, in der darauffolgenden Woche einen deutlichen Anstieg auf gut 1.000. Aber seit diesem Zeitpunkt - und das ist auch schon sehr signifikant - sehen wir ein kontinuierliches Absinken." Inzwischen liege die Inzidenz bei 475.

Weniger Covid-Patienten im Klinikum Fürth

Im Klinikum Fürth zeigt sich, dass die Zahl der eingelieferten Patienten mit Covid sinkt, so der Chefarzt der Notaufnahme Harald Dormann. "Es ist tatsächlich so, dass der Anteil der stationären Corona-Patienten in den letzten zwei Wochen deutlich zurückgegangen ist." Vor zwei Wochen wurden noch 60 Corona-Patienten auf Normalstationen behandelt, inzwischen sei die Zahl auf 20 gesunken, so Dormann. Konkrete Gründe für diese Entwicklung zu nennen sei schwierig, sagt der Mediziner. Er geht allerdings davon aus, dass sich das Verhalten der Menschen in den letzten beiden Wochen nicht nur in Fürth, sondern bundesweit verändert habe.

Maske im Innenraum schützt vor Corona-Infektion

Der Chefarzt der Fürther Notaufnahme führt an, dass er den Eindruck habe, dass wieder mehr Menschen eine FFP2-Maske im Innenraum tragen. Das könne ein Grund dafür sein, dass nicht nur in Fürth nach einem Anstieg in den vergangenen Wochen die Inzidenz wieder sinkt. "Ich denke, dass die Bevölkerung jetzt auch wieder stärker zur FFP2-Maske greift und dass die Maske auch konsequenter wieder in Innenräumen getragen wird. Ich denke allerdings auch, dass der hohe Anteil von geimpften Patienten zu rascheren Heilungsverläufen und zu deutlich milderen Verläufen beiträgt."

Nach Michaeliskirchweih auch Weihnachtsmärkte möglich

Schon bei der Eröffnung der Michaeliskirchweih hatte Fürths Oberbürgermeister Thomas Jung (SPD) erklärt, dass Fürth sich auf die Advents- und Weihnachtszeit freue und damit auch auf die Weihnachtsmärkte. Diese könnten wie geplant stattfinden, so Rechtsreferent Mathias Kreitinger.

Voraussetzung sei aber, dass es keine neuen Entwicklungen und auch keine veränderten Auflagen des Freistaates gibt, so Kreitinger. "Für den Weihnachtsmarkt gilt genauso wie für die Kirchweih: Es ist so gut wie alles im Freien, die Menschen begegnen sich im Freien und von daher sehen wir dem sehr positiv entgegen." So werde es in Fürth, Stand heute, auf dem Weihnachtsmarkt rund um die Fürther Freiheit und dem angrenzenden Mittelaltermarkt keine Maskenpflicht und auch keine Testpflicht geben. Allerdings wolle man die Wege etwas breiter und luftiger halten, damit Abstand möglich ist.