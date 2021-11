"Keine Impfpflicht durch die Hintertür" - FDP Bayern gegen 2G

Die bayerische FDP macht selbst vor, wie sie sich den Kampf gegen Corona vorstellt. Vor der Parteitags-Halle in Bayreuth haben die Liberalen eine Corona-Schnellteststation aufstellen lassen – jeder Delegierte kann sich hier an beiden Tagen testen lassen - und zwar kostenfrei. Wer weder genesen noch vollständig geimpft ist, braucht einen negativen Test für den Zugang zu Halle.

Aber auch an die Geimpften und Genesenen appelliert die bayerische FDP, einen Test vornehmen zu lassen, um das Infektionsrisiko auf dem ersten Präsenz-Parteitag seit zwei Jahren möglichst gering zu halten.

Dieses Testkonzept passt zur politischen Forderung, die die Delegierten am Sonntag aufstellen: Nach kontroverser Debatte sprechen sie sich mehrheitlich gegen eine "Impfpflicht durch die Hintertür" aus: "Die Entscheidung, ob und wann sich jemand impfen lässt, ist von höchstindividueller Natur", heißt es in dem beschlossenen Antrag. Von Menschen mit einem negativen Corona-Test gehe "keine erheblich größere Gefahr aus" als von Geimpften und Genesenen. "Die 3G-Regeln (geimpft, getestet, genesen) sind daher auch im anstehenden Winter aufrecht zu erhalten, da dieses Modell weitgehende Freiheit unter ausreichend sicheren Bedingungen gewährleistet."

Forderung nach kostenfreien Corona-Tests

Nach dem Willen der bayerischen Liberalen sollten Corona-Tests wieder für alle kostenfrei werden - und zwar so lange, wie der Staat sie für den Zugang zu bestimmten Bereichen fordert. Modelle, nach denen für Betriebe besonders günstige Bedingungen gelten, wenn sie sich freiwillig für 2G-Regeln entscheiden, lehnt die FDP ab. "Wer sich nicht impfen lassen will oder kann, sollte daher weiter über einen aktuellen negativen Test am öffentlichen Leben teilnehmen können." Insbesondere staatliche Institutionen - also Ämter, Universitäten, Schulen - müssten weiterhin für alle zugänglich zu sein.

"Vulnerable Gruppen besser schützen"

Am wichtigsten ist aus Sicht der bayerischen FDP in der aktuell angespannten Situation, "nicht die Fehler der letzten Jahre zu wiederholen". Daher müssten besonders vulnerable Gruppen besser geschützt werden - durch mehr und bessere Tests für das Pflege- und Krankenhauspersonal sowie für Besucher von Kliniken und Pflegeeinrichtungen. "Wir fordern daher, dass für sie unabhängig vom Immunitätsstatus entweder zweimal pro Woche ein PCR-Test oder ein täglicher Antigen-Schnelltest (statt wie bisher nur zweimal pro Woche ein Schnelltest) verpflichtend wird", heißt es im beschlossenen Dokument.

Hagen kritisiert bayerische Corona-Politik

Für den Antrag hatte in der Debatte auch der neue Landesvorsitzende Martin Hagen geworben, der am Samstag mit mehr als 93 Prozent an die Spitze der bayerischen FDP gewählt worden war. Schon in seiner Bewerbungsrede hatte Hagen die "oft autoritär anmutenden" Corona-Maßnahmen" der Staatsregierung von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kritisiert.

Aktuell würden im Freistaat die Fehler des vergangenen Jahres wiederholt: "Man gängelt wieder die Schulkinder anstatt sich um den Schutz von Risikogruppen zu kümmern – zum Beispiel durch eine Testpflicht in allen Krankenhäusern und Pflegeheimen", kritisierte Hagen. Ausgerechnet zu Beginn der kalten Jahreszeit die Möglichkeit kostenloser Schnelltests abzuschaffen, sei ein "Riesenfehler" gewesen, der schnell korrigiert werden müsse.

FDP will Digitalisierung vorantreiben und Wahlrecht reformieren

Darüber hinaus formulierten die bayerischen Liberalen weitere Forderungen: Sie wollen die Digitalisierung der Verwaltung beschleunigen und ausbauen - mit dem Ziel, dass alle Behörden bis 2025 papierfrei und vollständig digital werden. Zudem soll nach dem Willen der FDP Bayern das Wahlrecht auf Bundesebene weitgehend reformiert werden, damit der Bundestag nicht immer größer wird.