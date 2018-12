Keine Hochwasserwarnung für Franken

Der Hochwassernachrichtendienst Bayern meldet für Franken derzeit normale Pegelstände. Lediglich im Bereich der fränkischen Rezat gebe es eine Meldestufe 1, die ein leichtes Ansteigen der Flüsse bedeutet. Sie gilt derzeit im Bereich Ansbach und Oberheßbach. Dort ist nach Auskunft der Behörde in den letzten zwei Stunden (Stand 6.45 Uhr) die Fränkische Rezat um 33 Zentimeter gestiegen, im Bereich Ansbach waren es 13 Zentimeter.

Oberfranken und Mittelfranken hat steigende Stände

Der Dauerregen führt auch in anderen Gebieten zu ansteigenden Wasserständen, die jedoch im Normalbereich liegen. So vermeldet die Regnitz im Bereich um Pettstadt 17 Zentimeter, der Fluss Zenn im Bereich um die Ortschaft Laubendorf bei Langenzenn 20 Zentimeter höhere Stände. Die Schwabach stieg in und um Erlangen um 26 Zentimeter, die Pegnitz bei Lauf um 30 Zentimeter. Kaum steigende Pegelstände vermeldet Unterfranken. Hier fiel sogar teilweise der Wasserstand. Eine Ausnahme bildet jedoch der Billbach bei Amorbach und die Tauber sowie der Fluss Weilbach.