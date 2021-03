Keine Handwerksmesse - Bedauern bei Edelsteinfasserin

Hochkonzentriert sitzt Nadja Ihsen an ihrem Arbeitsplatz in einer kleinen Werkstatt in Holzkirchen. Ihr Fasserhammer wird mit Druckluft betrieben. Er wummert leise vor sich hin. Nur eine falsche Bewegung der 32-jährigen und der Brilliant wäre beschädigt. Für den Job braucht man Nerven.

Seltenes Handwerk...

Edelsteinfasserin ist ein eigenes Berufsbild, wie das Edelsteinschleifen, erklärt Nadja Ihsen. Die 32-jährige Goldschmiedin hat sich dementsprechend fortgebildet. Was viele nicht wissen: Edelsteine werden nicht etwa aufgeklebt, sondern stets vom Material eingefasst, also von Gold, Silber oder Platin.

...modernste Technik

Früher wurden die Steine mit Kraft eingefasst, berichtet Nadja Ihsen mit Bewunderung für diese Arbeitsweise. Sie sitzt dagegen heute über dem Mikroskop, das mit einer Kamera ausgestattet ist und ihre Arbeit auf einen Bildschirm übertragen kann. Genau das hätte Ihsen gerne auf der Internationalen Handwerksmesse gezeigt.

Internationale Handwerksmesse - erneut abgesagt

Es wäre die erste Handwerksmesse für die Goldschmiedin gewesen. Gerne hätte sie ihre Arbeitsweise vorgeführt und mit Kunden gesprochen. Nadja Ihsen präsentiert ihre Arbeit online und auf Social Media. Auf der Messe wäre es ihr aber um den menschlichen Kontakt vor Ort gegangen. Was liegt im Trend? Was wünschen sich die Kunden? Antworten die sie gerne auf der Messe gefunden hätte.

Auch Edelsteinfasserinnen netzwerken

Nadja Ihsen hätte die Internationale Handwerksmesse auch gerne zum Netzwerken genutzt. Das heißt, neue Geschäftskunden akquirieren, andere Schmuckhersteller und Galeristen kennenlernen. Nun freut sich die 32-jährige auf die Internationale Handwerksmesse 2022.