"Keine Grenzen": Nürnberger Lego-Meister baut Fantasy-Welten

Der Nürnberger Thomas Gottwald hat in seinem Hobbykeller ein Parallel-Universum aus kleinen Kunststoffsteinen. Nach einer gigantischen Pirateninsel und einer mittelalterlichen Ritterburg arbeitet der Lego-Fan derzeit an seinem neuesten Projekt: In einer Gemeinschaftsarbeit entsteht eine Fantasy-Welt im "Dungeons & Dragons"-Style.

40 Jahre Lego-Leidenschaft

Die Hobby-Welt von Thomas Gottwald besteht aus zigtausenden kleinen Kunststoffsteinen. Der 47-Jährige kann sich seit Kindheitstagen für das Bauen mit Legosteinen begeistern: "Mit Lego kann man alles machen, was einem gefällt. Man kann Parallelwelten aufbauen, Fantasy-Welten, realistische Sachen, man kann Figuren bauen. Da gibt es keine Grenzen und das ist, was mich fasziniert."

Früher baute Gottwald meist Raumschiffe und Autos aus Sets, die es fertig zu kaufen gibt. Inzwischen fertigt der technische Betriebswirt ganze Pirateninseln und einen Meter hohe Ritterburgen nach eigenem Entwurf an. Für seine letztes Burgen-Prachtexemplar hat er sich Schloss Lichtenstein als Vorbild genommen, aber in künstlerischer Freiheit Efeuranken und böse Orks ergänzt – wie aus "Herr der Ringe". Sogar an einen Schlaf- und einen Thronsaal hat er gedacht. Wenn er das Dach abhebt, sieht man die festliche Tafel gedeckt – unter anderem mit einem ganzen Brathuhn.

Meistens ein bis zwei Stunden Lego-Arbeit am Tag

Was in Gottwalds Hobbykeller noch Platz auf einem Regal findet, darf zusammengebaut bleiben. So stehen hier sowohl grimmig dreinblickende als auch witzige Roboter, Star Wars-Figuren und Gespensterschlösser. Meist investiert er nach Feierabend ein bis zwei Stunden am Basteltisch.

Über Geld möchte er lieber nicht reden. Es gebe andere Hobbys, die seien deutlich teurer, meint der Lego-Fan grinsend. Arbeiten, die keine Gnade vor seinem kritischen Auge finden, zerlegt er wieder und verwendet dann die Steine für andere Projekte. Diese Reserve befindet sich in rund einem hundert kleinen Schachteln und Schubfächern.

Das aktuelle Lego-Projekt: ein beweglicher Lavastrom

Nachdem Gottwald erst kürzlich einen bundesweiten Lego-Wettbewerb des TV-Senders VOX gewonnen hat, sitzt er schon wieder an einem neuen Projekt. In aufwändiger Kleinarbeit entsteht ein beweglicher Lavastrom, der auch leuchten soll. Dafür hat der Lego-Tüftler kleine Motoren und einen Minicomputer verbaut. "Wenn du siehst, es funktioniert, dann freust du dich wie so ein kleines Kind", sagt er. "Obwohl das eigentlich nur eine fließende Bewegung ist. Aber das kann man so nicht kaufen. Das muss man selber erfinden und das ist eigentlich das Schöne daran."

Im nächsten Arbeitsschritt wird der Lavastrom, der in einen kleinen blubbernden Lavasee mündet, noch verkleidet. Auf dem Gelände fehlen dann noch Bäume und kleine Gebäude. Den eigentlichen Vulkan baut Gottwald gar nicht selbst – der wird erst im November an seinen Lavastrom angedockt.

Bayernweiter Verein baut Fantasy-Welt

Seit sechs Jahren ist der Lego-Fan Mitglied bei "Bricking Bavaria e.V." Der Verein, in dem sich Legobegeisterte aus ganz Bayern und Teilen Deutschlands zusammengeschlossen haben, plant für eine Ausstellung in Friedrichshafen im Herbst eine etwa zehn Meter lange Fantasy-Welt als Gemeinschaftsprojekt. Auch ein Vulkan – samt Lavastrom von Thomas Gottwald – ist vorgesehen.

In einer Whatsapp-Gruppe tauschen sich die 19 Teilnehmer regelmäßig aus, besprechen ihre Pläne und teilen Baufortschritte mit. Schließlich soll Anfang November an Ort und Stelle alles zusammenpassen. Alle Teile benötigen einen abgesprochenen Maßstab, einheitlichen Stil und gleiche Farben an den Verbindungen. Es soll ein sinnvolles Ganzes entstehen – und sich nicht am Ende drei Mühlen im Nebelwald am Löschweiher drängeln oder drei halbe Vulkane herumstehen. "Es muss ausschauen, als würde es von einem Einzelnen kommen", so Gottwald.

Nächste Ausstellungen

Die Ausstellung "Faszination Modellbau" in Friedrichshafen ist vom 31. Oktober bis zum 2. November 2025. Vorher gewährt der Verein Einblicke in die Welt der Lego-Mania im Pfarrheim St. Peter in Dachau (26./27. April 2025) und bei "Hersbrucks Bunte Steine" am 21./22. Juni 2025 im Nikolaus-Selnecker-Haus. Thomas Gottwald wird in Hersbruck ebenfalls ausstellen. Er bringt seine Pirateninsel mit.