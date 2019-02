Keine Gedenkfeier zum 100. Todestag von Kurt Eisner

Kurt Eisner hat im November 1918 in München die Republik ausgerufen, und damit der Monarchie ein Ende gesetzt, seine Regierung hat das Frauenwahlrecht, die Meinungsfreiheit oder die Trennung von Staat und Kirche auf den Weg gebracht. Die würdevolle Erinnerung daran sollte Konsens sein in Bayern. Ist es aber nicht. Ministerpräsident Markus Söder hat es zum Beispiel geschafft, in seiner Rede beim Festakt "100 Jahre Freistaat Bayern" den Namen "Kurt Eisner" nicht einmal zu erwähnen.

Kurze Erwähnung Eisners im Landtag

Und auch an seinem Todestag gibt es von Seiten des Freistaats keine Gedenkfeier: Zu Beginn der heutigen Plenarsitzung des Landtags wird die Präsidentin Ilse Aigner lediglich in einer kurzen Ansprache an den 21. Februar 1919 erinnern – allerdings nicht mit dem Fokus auf den Tod von Kurt Eisner, dessen Namen sie – laut Redemanuskript - nur kurz erwähnt, sondern mit Fokus auf die erste Landtagssitzung der bayerischen Geschichte.

Eisner: Berliner, Jude, Sozialist

Der Grund für die fehlende Erinnerung an Bayerns ersten Ministerpräsidenten ist wohl, dass Eisner gebürtiger Berliner und Jude war und vor allem teilweise immer noch zu Unrecht als Bolschewist gilt. In jedem Fall hatte er als Sozialist aus Sicht der CSU offenbar das falsche Parteibuch, sodass sie sich nicht mit ihm identifizieren möchte. Viele in der SPD finden das bedauerlich und unsouverän.

"Es fällt einem ja kein Zacken aus der Krone, wenn man auch Leistungen von konkurrierenden Parteien gegebenenfalls würdigt und auch von jenen, mit denen man vielleicht persönlich und weltanschaulich eher weniger am Hut hat. Ganz im Gegenteil: Der demokratische Grundkonsens beinhaltet ja, dass man Respekt auch gegenüber denen hat, die vielleicht punktuell andere Meinungen haben im demokratischen Spektrum als man selbst." Markus Rinderspacher (SPD), Vizepräsident des Landtages

An Eisner hängt die historische Würdigung der Demokratie

Der Eisner-Biograph und Leiter des Bayerischen Hauptstaatsarchivs, Bernhard Grau, glaubt: Wenn sich der CSU-regierte Freistaat mehr auf Kurt Eisner berufen würde, dann würden die Menschen auch mehr die Entstehung der Demokratie in Bayern würdigen und in Erinnerung behalten. Kurt Eisner ist dafür eine Identifikationsfigur, glaubt der Historiker Bernhard Grau. Denn viele Errungenschaften der jungen Demokratie hat er initiiert.

"Das demokratische Wahlrecht, das Frauenwahlrecht, soziale Errungenschaften, die in dieser Zeit auf den Weg gebracht werden, wie den Achtstundentag oder das Koalitionsrecht der Arbeiter. Denn Grundrechte, wie die Presse- und Meinungsfreiheit, kommen in dieser Zeit erstmals zur Wirkung und für Bayern ganz zentral: die Trennung von Staat und Kirche. Die Regierung Eisner setzt das innerhalb weniger Wochen um, was bedeutet: keine kirchliche Schulaufsicht mehr und das Recht der Eltern, darüber zu entscheiden, ob ihre Kinder am Religionsunterricht teilnehmen oder nicht." Bernhard Grau, Historiker und Eisner-Biograph

Wo sind die Erinnerungsorte?

Gerade in Zeiten, wo die extremen Ränder des politischen Spektrums wieder an Einfluss gewinnen, kann es nur gut sein, wenn wir in Erinnerung behalten, wie schwer die Demokratie errungen und wie teuer sie erkauft wurde. Der SPD-Abgeordnete Markus Rinderspacher findet, unsere Erinnerungskultur ist viel zu sehr monarchisch geprägt.

"Der bayerische Landtag tagt in einem Maximilianeum, in fast allen großen bayerischen Städten gibt es Ludwigstraßen, Maximilianbrücken oder Leopoldgassen. Aber wo sind eigentlich die Straßen, die nach den großen Demokraten benannt sind, die ihr Blut gelassen haben für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte? Da geht’s nicht nur um Kurt Eisner, da geht’s auch um Albert Roßhautper, da geht es um Wilhelm Hoegner, den Vater der bayerischen Verfassung, und um viele andere mehr, die werden so ein bisschen links liegen gelassen im wahrsten Sinne des Wortes, aber Demokratie braucht auch Vorbilder." Markus Rinderspacher (SPD), Vizepräsident des Landtages

In der Diskussion ist Eisner lebendig

In München gibt es eine nach Kurt Eisner benannte Straße - allerdings am Stadtrand - und drei Denkmäler: Eine kleine Stele im Mathäser, die daran erinnert, wie Eisner am 7./8. November 1918 die Republik ausrief, eine Bodenplatte an der Stelle des Attentats in der Kardinal-Faulhaber-Straße und eine Skulptur aus Glaswänden am Oberanger. Alle diese Orte sind nicht besonders prominent und aufsehenerregend. Man kann sich fragen, ob Orte im digitalen Zeitalter noch nötig sind. Der Historiker Bernhard Grau jedenfalls begrüßt es, dass das unbefriedigende Gedenken an Kurt Eisner für Streit und Aufregung sorgt. Denn er stellt fest, dass es eigentlich die vielen Diskussionen sind, die die Erinnerung lebendig halten.

"Dass darüber berichtet wird, dass sich die Leser darüber kontrovers mit Leserbriefen zu Wort melden. Das ist eigentlich ein produktiver Faktor." Bernhard Grau, Historiker und Eisner-Biograph