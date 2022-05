Keine FFP2-Maske im Zug – Per Haftbefehl Gesuchter fliegt auf

Ein per Haftbefehl gesuchter Mann hat sich in einem ICE aus Bamberg geweigert, die vorgeschriebene FFP2-Maske zu tragen. Daraufhin geriet er in Nürnberg mit der Bundespolizei aneinander. Bei der Auseinandersetzung Montagabend wurde ein Beamter leicht verletzt, teilt die Bundespolizei mit.

"Maskenloser" Reisender wehrt sich bei Festnahme

Der Mann sei am Nürnberger Hauptbahnhof von einer Zugbegleitung eines ICEs Richtung München verwiesen worden, weil er sich vehement weigerte, eine Maske aufzusetzen. Bei der anschließenden Überprüfung durch die Beamten der Bundespolizei stellte sich heraus, dass ein Haftbefehl gegen den 31-Jährigen vorlag. Daraufhin wehrte sich der Mann so sehr gegen seine Verhaftung, dass die Beamten Pfefferspray einsetzten.

Auf der Bundespolizeiinspektion habe der Mann nach einem 53-jährigen Beamten geschlagen, diesen aber verfehlt, sagte ein Sprecher. Später fügte er den Angaben nach im Handgemenge einem 29 Jahre alten Bundespolizisten Schürfwunden zu.

Angriff auf Polizeibeamten und Verstoß gegen Maskenpflicht im Zug

Laut Bundespolizei wird der Verhaftete nun in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Er muss sich nun zusätzlich wegen seines Angriffs auf die Polizeibeamten verantworten. Außerdem wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen die Maskenpflicht in Zügen eingeleitet.