Keine Faschingsferien: Wie Schulen den Unterricht auflockern

Ganz wollen die Schulen doch nicht ignorieren, dass eigentlich Faschingsferien wären. Sie können den Unterricht zwar nicht ausfallen lassen, wollen ihn diese Woche aber auch nicht durchziehen wie immer.

Weniger Hausaufgaben

"Es hätte eine Woche Ferien sicher allen gutgetan", meint Josef Maier, Schulleiter der Maristen Realschule und der Gerhardinger Realschule in Cham. Hier wird den Schülerinnen und Schülern zumindest ein Zugeständnis gemacht: "Dass jeder Lehrer einfach aufpasst, dass keine Überforderung stattfindet in dieser Woche."

Maier geht davon aus, dass die Lehrkräfte weniger Hausaufgaben geben. Außerdem soll ein Quiz auf Instagram für Abwechslung sorgen, bei dem man verpixelte Lehrerinnen und Lehrer erraten soll.

Atmosphäre lockerer als sonst

"Natürlich läuft der Unterricht anders. Nicht weniger von der Stundenzahl, aber sicher von den Hausaufgaben", bestätigt auch Rosemarie Härtinger, Schulleiterin am Ursulinen-Gymnasium Straubing. "Die Kinder kommen maskiert in den Unterricht. Es ist eine lockerere Atmosphäre als sonst."

Seinen Schülerinnen will das Gymnasium diese Woche etwas Abwechslung bieten. "Für die Erheiterung, für die Kreativität bieten wir gerade im Ganztag ein ganz anderes Programm an", so Rektorin Härtinger: "Von Tanz bis Kalligrafie oder Snacks herstellen, Masken gestalten, eine Maskenprämierung, Escape Games. Also wir haben ein eigenes Programm für die Nachmittage."

"Die Ferien wären dringend notwendig gewesen. Nicht nur für die Schülerinnen, auch für die Lehrkräfte." Rosemarie Härtinger, Schulleiterin am Ursulinen-Gymnasium Straubing

Den Lehrkräften seien die freien Tage einfach gestrichen worden, meint Härtinger. Die Klassen des Ursulinen-Gymnasiums hätten aber eigentlich keinen Nachholbedarf beim Lernstoff. "Durch die technischen Gegebenheiten war der Unterricht immer produktiv. Wir sind im Lehrplan und im Stoff so weit, wie wir sein müssten."

Die Straubinger Rektorin sieht aber auch einen positiven Aspekt in den abgesagten Ferien: "Die Jugendlichen sitzen zuhause. Die Kontakte und den Anreiz, etwas Anderes zu tun, haben sie dann im Großen und Ganzen über die Schule, die ihnen jetzt in dieser Zeit auch Struktur gibt."

Grundschüler müssen durchschnaufen

An der Kreuzschule in Regensburg ist der Elternbeiratsvorsitzende Gernot Brammer froh darüber, dass der Distanzunterricht für die Grundschüler "etwas pädagogisch reduziert" ist. Er finde zwar statt. Die Schule ermögliche aber, dass die Kinder etwas durchschnaufen könnten. "Und das brauchen sie auch, glaube ich, vor allem in der ersten Klasse, und das gilt auch für die Eltern."

Die Kinder hätten sehr viel gearbeitet, berichtet Brammer - auch dank der guten technischen Ausstattung der neuen Schule, die auf dem Gelände des früheren Jahnstadions entstanden ist. "Die Schule ist bestens aufgestellt. Wir haben das Glück, dass es eine neue Schule ist, die auch digital perfekt ausgestattet ist." So langsam aber kämen die Kinder an ihre Grenzen, es fehle an Konzentration, so der Elternbeiratsvorsitzende.

Für die Zeit nach den Ferien appelliert Brammer an das Kultusministerium, "etwas mehr Flexibilität" zu ermöglichen. "Dass man es den Schulen ermöglicht, die ersten Klassen wieder ganz in die Präsenz zu holen und dafür die Zweiten und Dritten weiter in Distanz hält." Dort laufe es sehr gut. "Alle sind sehr zufrieden und die Schüler kommen auch mit. Das betrifft eben nicht die ersten Klassen, die langsam an ihr Limit kommen."

Kultusministerium bleibt streng

Wie die Schulen diese Woche den Unterricht gestalten, ist ihnen selbst überlassen, betätigt das Bayerische Kultusministerium auf BR-Anfrage. Es betont aber auch, dass Unterricht nicht ausfallen dürfe. Das wäre dann ein Fall für die Schulaufsicht.

Wer die Vorgaben des Kultusministeriums umgehen will, muss sich offenbar vor Petzen hüten. Denn in einem Schreiben der Bezirksregierung Oberbayern, das dem Evangelischen Pressedienst (epd) vorliegt, würden Schulleitungen aufgefordert, festgestellten "Unterricht light" an anderen Schulen während der Faschingswoche zu melden.

Wenn diese Anordnung, Schulen, die einen etwas gemäßigteren Kurs fahren, zu verpetzen, vom Kultusministerium selbst komme, sei das "ein Skandal", meint die SPD-Bildungsexpertin Simone Strohmayr. Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) fahre derzeit einen "aggressiven Kurs gegenüber Schulen" und drohe medial mit der Schulaufsicht, falls der Unterricht in dieser Woche nicht im verlangten Umfang stattfinde. Statt dieser "knallharten Linie" hätte es ein Konzept gebraucht, um benachteiligte Schüler aufzufangen und die Ferien für individuelle Förderung zu nutzen.