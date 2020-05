19.05.2020, 08:58 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Keine "Ersatz"-Bergkirchweih: Erlangen unterbindet Privatpartys

Die Erlanger Bergkirchweih - eines der größten Volksfeste in Franken - ist wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Das Gelände am "Erlanger Berg" wird trotzdem gerne für private Feiern genutzt. Dagegen will die Stadt jetzt konsequent vorgehen.