Keine Entwarnung am Mandichosee: Badeverbot bleibt bestehen

Keine Entwarnung am Mandichosee bei Merching im Süden von Augsburg: Wie das Landratsamt Aichach-Friedberg mitteilt, wurde im Wasser eine seltene Gattung von Cyanobakterien, so genannte Blaualgen, nachgewiesen. Da die Untersuchungen noch nicht abgeschlossen sind, bleibt das vom Amt ausgerufene Badeverbot weiterhin bestehen.

Gesundheitsgefahr nicht ausgeschlossen

Auch Wassersportlern wird davon abgeraten, sich derzeit auf den See zu begeben. Eine Gesundheitsgefahr für Badende und Wassersportler könne beim Verschlucken von Wasser zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden, warnt das Landratsamt. Vom Kontakt mit Wasserpflanzen, Schwemmgut und den so genannten Patches, also rötlichen Bakterienansammlungen im Flachwasser, wird dringend abgeraten.

Auch mit Hunden das Wasser meiden

Auch Hundebesitzer sollten den Uferbereich des Mandichosees großzügig meiden und ihre Tiere auf keinen Fall ins Wasser lassen, so eine Sprecherin des Amts. Inwieweit die fraglichen Bakterienansammlungen auch fernab des Ufers weiter im See vorkommen, könne derzeit noch nicht abgeschätzt werden. Die nötige Toxinbestimmung stehe noch aus, diese sei aufwändig und müsse in einem Speziallabor durchgeführt werden. Auch die neu entdeckten Patches würden dort weiter untersucht.

Drei tote Hunde im kurzer Zeit

Am Mandichosee, dem beliebten Badesee an der Lechstaustufe 23 , waren im August drei Hunde verendet, für deren Tod die Blaualgen möglicherweise verantwortlich sein könnten.