Keine Entscheidung über Umbenennung der "Hans-Watzlik-Straße"

In Sulzbach-Rosenberg im Landkreis Amberg-Sulzbach wird über die Umbenennung der Hans-Watzlik-Straße diskutiert. Der Stadtrat hat dazu am Dienstag noch keine Entscheidung gefällt. Der Antrag der Fraktion SURO2030 wurde in den Hauptausschuss verwiesen. Dort soll dann weiter diskutiert werden.

Watzlik verfasste Lobgedicht auf Hitler

Hans Watzlik war ein Schriftsteller, der unter anderem im "Völkischen Beobachter" publizierte, NSDAP-Mitglied und verfasste laut der Fraktion SURO2030 ein Lobgedicht auf Hitler. Mit einer anti-böhmischen und anti-jüdischen Haltung sei er zumindest in publizistischer Form in die Verbrechen des NS-Regimes verstrickt gewesen heißt es in dem Antrag.

In Bayern sind in vielen Kommunen Straßen nach Hans Watzlik benannt. Im Jahr 2012 waren es 41, das geht aus einem Aufsatz des Slawistik-Professors Walter Koschmal aus dem Jahr 2012 hervor.

Neuer Straßenname noch nicht beschlossen

Welchen Namen die Hans-Watzlik-Straße in Sulzbach-Rosenberg bekommen soll, steht noch nicht fest. Auch wann die Umbenennung stattfinden könnte, ist noch unklar.